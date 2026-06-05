El brote de ébola acumula 397 casos y 63 muertes confirmadas en República Democrática del Congo y Uganda

Personal sanitario con trajes de protección realiza labores de desinfección en Bunia, capital de la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, ha informado este viernes de que el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo (RDC) y Uganda acumula un total de 397 casos y 63 muertes confirmadas, lo que supone una tasa de letalidad del 15,9 por ciento.

Así lo ha detallado en una rueda de prensa organizada junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presentar el Plan continental de preparación y respuesta ante el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, declarado emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) el pasado 16 de mayo.

Según los datos epidemiológicos que se han expuesto, en RDC, se han notificado hasta el momento 381 casos confirmados y 62 muertes, además de que hay 4.341 personas consideradas contactos. En Uganda, son 16 los casos confirmados, junto a un fallecimiento y 668 contactos. Entre los profesionales sanitarios que trabajan sobre el terreno, 34 se han contagiado de ébola y seis han fallecido.

Jean Kaseya ha advertido de que, desde que fue declarado el 15 de mayo, el brote "se está extendiendo", aunque el epicentro sigue siendo la provincia de Ituri en RDC, donde se concentran más del 90 por ciento de todos los casos y el 70 por ciento de las muertes. En este punto, ha comentado que hay 11 países en riesgo por el brote.

"Este brote es muy grave", ha aseverado Kaseya, quien lo ha comparado con los dos brotes anteriores de virus Bundibugyo para señalar que, en función del número de casos y fallecidos confirmados, "es el brote más grave de Bundibugyo".

Asimismo, ha añadido que es el primer brote en número de casos confirmados a los 21 días de su declaración si se compara con los otros cuatro brotes de ébola graves que ha habido en África. "Esto pone de manifiesto que este brote es muy grave y debemos abordarlo y frenarlo ahora mismo", ha finalizado.