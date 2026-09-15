¿Qué es el 'BORG'? La bebida viral entre universitarios que puede contener hasta 17 copas y dejarlos KO

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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva tendencia popular entre los estudiantes universitarios en cuanto al consumo de alcohol, el 'blackout rage galon' (BORG, por sus siglas en inglés), fomenta el consumo excesivo de alcohol y puede provocar una serie de daños relacionados con el alcohol, según un nuevo estudio publicado por la Universidad de Rutgers (Estados Unidos) en la revista 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs'.

Los BORG, muy populares en la cultura de consumo de alcohol en muchas universidades estadounidenses desde alrededor de 2020, son garrafas de plástico de un galón (3,7 kilos) llenas de alcohol y una variedad de mezcladores y saborizantes.

La preparación para un evento BORG, que suele ser una reunión diurna como una fiesta previa a un partido o un festival, generalmente implica decorar el BORG personal con una frase ingeniosa o un juego de palabras para redes sociales; por ejemplo, "Es la hora del BORG en algún lugar" o "BORG para ser salvaje".

PUEDE SER PARTICULARMENTE DAÑINO

"El consumo excesivo de alcohol en adultos jóvenes se ha visto impulsado por los juegos de beber durante muchas décadas", insiste la investigadora principal Andrea C. King, profesora de psiquiatría y neurociencia del comportamiento en la Universidad de Chicago (Estados Unidos).

"Pero la mezcla de licores fuertes y saborizantes en los BORG puede ser particularmente dañina debido al dulzor de la bebida y al atractivo de compartir el propio BORG y probar las creaciones de los demás", explica.

Según las respuestas de una encuesta realizada a más de 100 participantes de diversas universidades y centros de enseñanza superior públicos y privados de Estados Unidos, la bebida de un galón puede contener hasta una quinta parte de licor, o aproximadamente 17 bebidas estándar. El estudio de King es el primero en presentar datos sobre el consumo de BORG, así como sobre las percepciones y actitudes de usuarios y no usuarios, las consecuencias positivas y negativas, y las intenciones futuras.

"Casi un tercio de los encuestados afirmó haber sufrido un desmayo tras un evento de BORG", advierte King. Si bien casi todos informaron haberse sentido ligeramente ebrios o mareados, algunos (17%) vomitaron y muchos (59%) dijeron o hicieron cosas vergonzosas, sabemos que los desmayos (es decir, las alteraciones en la consolidación de la memoria debido al consumo excesivo de alcohol) son una consecuencia más grave.

El estudio también hace referencia a informes sobre el uso de BORG que provocaron lesiones y visitas a la sala de emergencias en varios casos.

Estos hallazgos ponen de manifiesto ideas erróneas sobre las bebidas energéticas caseras (BORG, por sus siglas en inglés), que los influencers de las redes sociales promocionaron inicialmente como una forma de reducir los daños. Algunos ingredientes de las recetas de BORG compartidas en línea incluyen electrolitos, cafeína o agua para contrarrestar la resaca o minimizar la embriaguez. Los datos del estudio demuestran que las BORG no producen estos efectos positivos.

"Durante la pandemia, el uso de BORG se popularizó en las redes sociales como una forma de reducir la transmisión del virus y la contaminación de las bebidas", añade King. Sin embargo, los participantes del estudio informaron que compartían sus BORG con frecuencia. Además, no se trata simplemente de un fenómeno pandémico, ya que su uso sigue siendo popular en eventos especiales, fiestas diurnas o reuniones previas a partidos deportivos.

PIDEN NO ACUDIR A UN EVENTO DE BORG

A pesar de la incidencia de daños relacionados con el alcohol, muchos participantes afirmaron que probablemente continuarán consumiendo alcohol en exceso. Sin embargo, estudios como el de King pueden servir de base para las iniciativas de prevención y educación, comenzando por la sensibilización tanto de los estudiantes como de los padres.

"Tener una conversación abierta puede contribuir en gran medida a reducir los riesgos en la universidad", plantea King. "Hay momentos en los que se puede tomar una decisión, desde asistir o no a un evento de BORG, y si se asiste, si llevar una bebida de BORG y cuánto alcohol (si es que se le añade) ponerle. No tiene por qué ser una cuestión de todo o nada, ya que estar informado y ser consciente para minimizar los riesgos puede ser fundamental".