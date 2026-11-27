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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del área del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM, CSIC-UAM), ha identificado una proteína, BMP12, que favorece estos procesos y podría convertirse en un nuevo indicador de enfermedad vascular.

Los investigadores recuerdan que el endurecimiento de las arterias no es un proceso pasivo, sino el resultado de cambios biológicos que alteran su estructura y funcionamiento. Uno de ellos es la acumulación de calcio en sus paredes, que reduce su elasticidad y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

La aterosclerosis se produce cuando se acumulan grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias, formando placas que pueden estrecharlas y dificultar el paso de la sangre. Cuando afecta a las arterias femorales, situadas en los muslos y encargadas de llevar la sangre hacia las extremidades inferiores, puede comprometer la circulación de las piernas. La detección de estas alteraciones resulta especialmente relevante para prevenir complicaciones vasculares.

La investigación, liderada por Águeda González Rodríguez, investigadora del CIBERDEM y del IIBM (CSIC-UAM) y que cuenta entre otras instituciones participantes con la colaboración del área de Enfermedades Cardiovasculares del CIBER (CIBERCV), aporta nuevas evidencias sobre el papel de BMP12, también conocida como GDF7, en los cambios que experimentan las células de los vasos sanguíneos.

La investigación, publicada en 'Molecular Biomedicine', ha sido realizada en experimiento 'in vitro'. El equipo ha demostrado que BMP12 induce cambios en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos (VSMC), favoreciendo que adquieran características similares a las de las células que forman el hueso. Este proceso, denominado transdiferenciación osteogénica, promueve la acumulación de depósitos de calcio en la pared arterial y aumenta la capacidad migratoria de estas células. A nivel molecular, el equipo observó que BMP12 activa mecanismos celulares relacionados con la calcificación y modifica procesos que intervienen en la organización de la pared arterial.

"La importancia de este trabajo reside en que hemos podido estudiar BMP12 desde una perspectiva traslacional, relacionando los mecanismos que observamos en las células vasculares con los resultados obtenidos en pacientes. Esto nos permite avanzar en la comprensión del papel de esta proteína en la enfermedad vascular y plantear nuevas preguntas sobre su posible utilidad clínica", explica Águeda González Rodríguez.

El estudio también analizó las concentraciones de BMP12 en sangre en una cohorte de pacientes con distintos factores de riesgo cardiovascular. Los resultados mostraron niveles significativamente más elevados de esta proteína en personas con antecedentes de eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2 y daño vascular subclínico. También se observaron concentraciones superiores en pacientes con placas de ateroma -acumulaciones de grasa y colesterol en las paredes arteriales- en las arterias carótidas, que llevan sangre al cerebro, y femorales, que irrigan las extremidades inferiores.

Además, los niveles de BMP12 mostraron una relación directa con el volumen de las placas. Uno de los hallazgos más relevantes es que sus concentraciones en sangre se asociaron de manera independiente con la presencia de aterosclerosis femoral, incluso después de ajustar los resultados por factores de riesgo tradicionales como la edad, el sexo masculino y el tabaquismo.

Estos resultados refuerzan el interés de BMP12 como posible biomarcador no invasivo de riesgo cardiovascular, aunque serán necesarios nuevos estudios para validar su utilidad y determinar su posible aplicación en la práctica clínica.