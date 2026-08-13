BMJ retira un estudio publicado en 2024 sobre exceso de muertes en la pandemia por "desinformación" sobre las causas

Archivo - BMJ retira un estudio publicado en 2024 sobre exceso de muertes a raíz de Covid-19 por "desinformación" sobre las causas - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo editor de la revista especializada 'BMJ' ha informado de la retirada de un estudio publicado en 2024 sobre el exceso de muertes a raíz de la pandemia, decisión que se ha llevado a cabo "debido a la desinformación sobre las causas de muerte y al trabajo original limitado realizado por los autores".

Esta investigación, que consistió en un análisis de datos que puso de manifiesto el exceso de decesos en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, fue publicada en la revista de acceso abierto 'BMJ Public Health' en junio de hace dos años. Las conclusiones fueron difundidas a través de comunicados de prensa.

No obstante, poco después de ser publicado este trabajo, surgieron dudas sobre la calidad, la originalidad y la conclusión del mismo, lo que motivó la publicación de una declaración de preocupación en el mismo mes de 2024. En la misma se expuso que este análisis no investigó ni estableció un vínculo causal entre las medidas de contención de la Covid-19, la vacunación y el exceso de muertes.

En paralelo, el Centro Princesa Máxima de Utrecht (Holanda), en el que trabajaban tres de los cuatro autores en el momento de la publicación del estudio, llevó a cabo su propia investigación y compartió los resultados anonimizados con BMJ en mayo de 2025. Los resultados muestran que no se han hallado indicios de mala fe, falsificación o manipulación de datos, ni plagio por parte de los científicos investigados.

No obstante, este análisis concluyó que las explicaciones de los autores sobre las posibles causas del exceso de mortalidad no reflejaban el consenso científico vigente en aquel momento. Además, considera que las conclusiones obtenidas eran engañosas, selectivas y se centraban desproporcionadamente en los efectos negativos de la vacunación.

FALTA DE EQUILIBRIO EN EL DEBATE A ANALIZAR

Tras ello, esta revista contactó con la autora correspondiente en octubre de 2025. Con su testimonio y la investigación de BMJ, se convino que el debate carecía de suficiente equilibrio, que las explicaciones sobre las posibles causas del exceso de fallecimientos incluían información errónea y que la cantidad de trabajo original realizado por los autores era limitada.

"Este caso fue complicado debido a los múltiples problemas que requerían investigación, algunos de los cuales ya habían sido investigados parcialmente por la institución, e implicó desentrañar cómo se llevó a cabo el estudio y cómo se presentó de esa manera", ha sostenido la editora de ética de publicaciones e integridad de contenido de esta cabecera, la doctora Helen Macdonald.

Por último, BMJ ha informado de que el Centro Princesa Máxima de Utrecht y dos de los cuatro autores del mencionado estudio de investigación apoyan la decisión de retractarse del mismo.