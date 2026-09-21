Los biomarcadores y la IA abren nuevas posibilidades para un abordaje temprano del Alzheimer

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha destacado que los nuevos biomarcadores y la inteligencia artificial (IA) están abriendo nuevas posibilidades para avanzar hacia una detección y caracterización más tempranas del Alzheimer, permitiendo identificar a las personas con mayor riesgo de progresión e intervenir en fases iniciales.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, AseBio ha abordado estos avances junto a su socio ADmit Therapeutics, cuya directora ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) y cofundadora, Marta Barrachina, ha resaltado que la enfermedad se está considerando en la actualidad desde un punto de vista global tras años de abordarla solo desde un punto de vista patológico cerebral.

Esta nueva mirada incorpora aspectos bioenergéticos, inflamatorios, inmunológicos y genéticos y, según Barrachina, está permitiendo avanzar hacia un conocimiento más holístico de la enfermedad y abrir nuevos frentes para el desarrollo de tratamientos.

En este contexto, Barrachina ha destacado la importancia de poder realizar una intervención temprana y en fases donde todavía no está clara la evolución del paciente. Precisamente, ADmit Therapeutics trabaja con 'MAP-AD', una prueba 'in vitro' con marcado CE-IVDR dirigida a pronosticar la progresión desde el deterioro cognitivo leve hacia la demencia debida a Alzheimer, ayudando a complementar los datos sobre patología cerebral y otros aspectos clínicos.

Según ha explicado la CEO de la compañía, esta tecnología combina biomarcadores sanguíneos basados en la metilación del ADN mitocondrial con factores de riesgo como el genotipo ApoE, la edad y la evaluación neuropsicológica, junto con tecnologías de 'next generation sequencing' y 'machine learning'.

Respecto a la capacidad de la IA y el 'machine learning', ha destacado su capacidad para analizar un conjunto de datos complejo y aportar un enfoque que sería "imposible" si esta información se trata de manera individual y tradicional.

TRASLADAR LA INNOVACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA

Barrachina ha señalado que el desarrollo de nuevas tecnologías plantea el desafío de incorporarlas a la práctica clínica, un reto marcado por los procedimientos y regulaciones que pueden ralentizar su adopción.

En el caso de 'MAP-AD', aunque el marcado CE-IVDR permite a la compañía comenzar a colaborar con neurólogos y comercializar el producto, Barrachina ha puntualizado que todavía es necesario "ir venciendo las resistencias establecidas por los procedimientos habituales".

La CEO de ADmit Therapeutics contempla un escenario "muy esperanzador" en los próximos años, que se caracterizará por una comprensión más amplia de la enfermedad y por la integración de nuevos datos con herramientas de inteligencia artificial. "Todos estos datos y la inteligencia artificial que ya hemos incorporado nosotros están haciendo que el Alzheimer empiece un camino similar al de la oncología, que ya permite el seguimiento y tratamiento de los pacientes oncológicos de manera muy personalizada", ha concluido.