Los biomarcadores de Alzheimer siguen funcionando en mayores de 80 años para detectar deterioro cognitivo

Los investigadores del IR Sant Pau a cargo del estudio - IR SANT PAU

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha revelado que la presencia de biomarcadores de Alzheimer en personas de más de 80 años indica también con riesgo de mayor deterioro cognitivo rápido y de progresión a demencia.

Los resultados, publicados en la revista 'Neurology', cuestionan la idea de que en edades avanzadas los biomarcadores tienen un valor "limitado" a causa de la coexistencia de múltiples patologías, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este miércoles.

El coautor de la investigación y miembro del grupo de Neurobiología de las Demencias del IR Sant Pau, Ignacio Illán-Gala, ha apuntado que no todos los problemas de memoria a partir de los 80 años son "normales", y asumirlos como tales puede llevar a infradiagnosticar enfermedades como el Alzheimer.

CONFIRMAR EL ALZHEIMER

El estudio analizó 167 personas de más de 80 años con deterioro cognitivo leve, el 70% de las cuales presentaba biología compatible con la enfermedad de Alzheimer, determinada a partir de proteínas características en líquido cefalorraquídeo.

Los pacientes con biología de Alzheimer mostró un descenso medio de 0,47 puntos anuales frente a los 0,18 en aquellos sin evidencias de la enfermedad, una diferencia que, pese a ser moderada en términos anuales, adquiere relevancia clínica al analizarse de forma acumulativa.

Los resultados sugieren que los biomarcadores también aportan "información relevante" sobre su comportamiento a lo largo del tiempo: los niveles más elevados de p-Tau217 se asociaron a un riesgo más alto de progresión a demencia, con incrementos de cerca del 50% en función de sus niveles.

Más allá del diagnóstico, la identificación de la biología del Alzheimer en personas mayores tiene "implicaciones directas" en la práctica clínica, ya que conocer la causa del deterioro cognitivo permite anticipar su evolución, ajustar el seguimiento y facilitar la planificación tanto médica como familiar.