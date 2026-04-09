El biólogo Ginés Morata, galardonado con la Medalla Echegaray de la RAC, el galardón científico más antiguo en España

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Ciencias de España (RAC) ha concedido la Medalla Echegaray al biólogo Ginés Morata por sus investigaciones, fundamentales para comprender cómo la regulación genética da lugar a la diversidad de formas en los organismos vivos. La decisión ha sido tomada por los académicos de la RAC en votación secreta, en la cual el científico Ginés Morata logró una amplia mayoría, como ha dado a conocer la institución.

Este galardón, el más antiguo en el ámbito científico en España, fue creado en 1905 por iniciativa de Santiago Ramón y Cajal tras la concesión del Premio Nobel a José Echegaray y se concede por la RAC cada dos años.

El premio reconoce a Morata como "una de las figuras más destacadas de la biología del desarrollo a nivel mundial". El investigador ha señalado que esta distinción "es una de las más importantes" de su carrera, "ya que la concede la institución científica más antigua y prestigiosa" del país. Nacido en Rioja (Almería) en 1945, Morata trabaja en su laboratorio del Centro de Biología Molecular (CBM-CSIC).

Entre los galardonados con la Medalla Echegaray, figuran nombres como Hendrik Lorentz, premio Nobel de Física, distinguido en 1925; Margarita Salas, en 2016; y Mariano Barbacid, en 2018. En la última edición, el reconocimiento recayó en el químico aragonés Luis Oro, en 2024.

La concesión oficial del galardón se formalizará tras el pleno previsto para el próximo 29 de abril, en el que se ratificará la votación. La ceremonia de entrega tendrá lugar en otoño.