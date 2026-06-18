Bilingües español–inglés usan el mismo circuito cerebral para la gramática en ambos idiomas

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

En un nuevo artículo de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) publicado en 'Jneurosci', se exploró si los hablantes bilingües de español e inglés utilizan los mismos o diferentes mecanismos cerebrales para hablar cada idioma.

Los investigadores emplearon una técnica de neuroimagen no invasiva mientras los participantes pronunciaban sustantivos en singular y plural en español e inglés. Los hablantes bilingües utilizaron el mismo grupo de áreas cerebrales para adaptar las palabras a su contexto gramatical (por ejemplo, convertir 'boat' en 'boats').

Esta red neuronal se mantuvo activa durante la planificación del habla, incluso cuando los participantes aplicaban reglas gramaticales a palabras completamente inventadas que nunca habían visto.

Los autores exponen: "Lo emocionante es que encontramos evidencia de que el cerebro puede reutilizar el mismo mecanismo subyacente en diferentes idiomas, en lugar de construir sistemas separados para cada uno".

Al profundizar en las posibles implicaciones de este hallazgo, añaden que desde la perspectiva del aprendizaje de idiomas, "si es cierto que existe un mecanismo universal para el lenguaje, entonces se deduce que puede resultar más fácil aprender nuevos idiomas [si ya se conoce uno]".