Un beso de 10 segundos comparte hasta 80 millones de bacterias: cómo la salud bucodental influye en tu vida sexual

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MADRID, 19 Oct. (EDIZIONES) -

Según estudios científicos, en un beso de 10 segundos se comparten hasta 80 millones de bacterias, y no solo malas, sino también buenas bacterias. Y es que, aunque muchos lo desconozcan, cuidar de nuestra salud bucodental es imprescindible para poder disfrutar de nuestra salud sexual porque nuestra boca es la puerta de entrada de muchas infecciones.

Como punto de partida hay que poner también algunos otros datos. Resalta, en 'Cuida tu boca' (Zenith), Simón Pardiñas López, odontólogo, cirujano oral, periodoncista, y doctor en Ciencias de la salud, que las relaciones sexuales orales son frecuentes en nuestra sociedad, y apunta que más del 85% de los adultos sexualmente activos entre 18 y 44 años afirman haber mantenido sexo oral al menos una vez con otra persona, y entre los adolescentes de 15 a 18 la cifra se sitúa en torno al 41%.

Aquí, este profesor adjunto en el departamento de Cirugía oral y maxilofacial de la Universidad de Nueva York, e investigador en el grupo de terapia celular y medicina regenerativa de la Universidad de A Coruña, nos advierte de que si hay heridas o inflamación en la mucosa oral (lengua, encías, mejillas, y garganta) el riesgo de transmisión de algunas enfermedades aumenta, sobre todo si hay contacto con fluidos infectados, o con lesiones activas, como úlceras o ampollas, por ejemplo.

NUESTRA SALUD BUCAL Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

"Muchas infecciones, incluidas las ITS, pueden entrar o propagarse por la boca, de manera que exponerse a una persona infectada puede transmitir ITS en la boca o en la garganta, pero también en los genitales o en la zona anal. El riesgo depende del tipo de infección y de la práctica, de la exposición a los diferentes fluidos, de la frecuencia y la diversidad de las parejas, de la higiene oral y genital, y del uso de barreras", subraya.

Lamenta en este sentido durante nuestra conversación en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus que las ITS estén aumentando, sobre todo, en la gente joven y en las mujeres, principalmente por la práctica de sexo oral sin protección: "Hay mucho desconocimiento sobre ello, y es posible adquirir ITS en la boca por contacto oral con genitales o ano, y una misma infección puede estar presente en varias zonas a la vez".

Es más, sostiene este odontólogo que muchas enfermedades infecciosas, como la causada por el VIH, la mononucleosis, la varicela, la sífilis, la gonorrea, los herpes, o la clamidia, pueden generar manifestaciones en la boca, al mismo tiempo que se pueden transmitir a través de los fluidos corporales como por ejemplo la saliva. "Entre las señales de una ITS en la boca que merecen atención se encontrarían: ampollas, úlceras o aftas, enrojecimiento de las mucosas, dolor e inflamación de la boca, inflamación de los ganglios, fiebre, aparición de manchas o de puntos rojos o blancos, etc", precisa.

Eso sí, recuerda Pardiñas que las ITS también pueden contagiarse a una pareja sexual aun cuando no se presenten signos o síntomas aparentes, por lo que es posible que una persona infectada desconozca que tiene la enfermedad, y con ello aconseja las siguientes medidas preventivas:

·Revisiones periódicas al dentista.

·Emplear barreras profilácticas, como el preservativo o la barrera de látex en el sexo oral, vulvar, o oral-anal.

·Mantener buena higiene oral y genital.

·Vacunarse del VPH y hepatitis B.

·Mantener una buena salud de las encías y si sangran habitualmente preguntarlo.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y NUESTRA SALUD BUCAL

Pero no queda ahí la cosa porque señala que nuestra salud bucal también puede influir en otro plano sexual, no sólo a nivel de infecciones, y por ejemplo influye y mucho en la erección del hombre. Dice que hay estudios recientes que relacionan una "asociación clara" entre un mayor índice de disfunción eréctil en hombres con periodontitis, una enfermedad inflamatoria que afecta al endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos: "Para que haya una erección los vasos sanguíneos del pene deben funcionar correctamente y dilatarse bien, y dejar pasar la sangre. Entonces, si tienes una inflamación crónica que daña al endotelio la circulación se resiente, y también la vida íntima", recuerda.

Pero es que, además, advierte de que nuestra salud bucal es fundamental porque, puede agravar todas las enfermedades inflamatorias al aumentar esa carga inflamatoria que desciende de la boca: "Las bacterias periodontales pueden pasar al torrente sanguíneo e incrementar los niveles de marcadores inflamatorios. Esta carga inflamatoria contribuye a la aterosclerosis y afecta a los vasos de pequeño calibre, como los del pene. Pero también éstas pueden viajar a otra parte del cuerpo, y perjudicar patologías como la artritis reumatoide, los problemas de corazón, o la endometriosis, entre otras muchas".