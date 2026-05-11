Bengoa dice que el brote de hantavirus está controlado y que lo importante es hacer seguimiento correcto de positivos

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero vasco de Salud y experto en salud pública Rafael Bengoa cree que la situación generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius "está controlada" y considera que lo importante ahora es hacer un seguimiento correcto de los casos positivos, controlar y rastrear los casos aislados".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bengoa ha considerado que la situación está "bien controlada" y que se han llevado muy bien las cosas, tanto por la OMS como por el Gobierno español". "Ahora lo que toca es que estos casos aislados que va a haber aquí y allí se controlen bien, se siga rastreando y se acabe un poquito con este brote", ha subrayado.

También ha justificado la necesidad de sacar a los pasajeros del crucero porque "ahora van a estar bien cuidados" y en el barco no tenían la infraestructura médica necesaria.

Por otro lado, cree que los dos últimos casos de pasajeros del crucero infectados no va a condidionar la cuarentena del resto de viajeros, aunque los que presentan síntomas sí que van a pasar de "una cuarentena relativamente controlada y simple a unas condiciones un poquito más severas", mientras que el resto hará "una cuarentena bastante simple, simplemente en aislamiento, con un seguimiento clínico bastante cercano".

Por otro lado, no descarta que se puedan producir brotes y nuevos contagios, pero ha dicho que "no habrá que entrar en pánico, porque es lo natural". Además, ha dicho que "no supone un riesgo global porque es un virus que, aunque es muy mortal y mata un tercio de las personas, infecta poco".