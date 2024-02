¿Qué beneficios traería reemplazar la proteína animal con proteínas alternativas?

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación concluye que reemplazar el 50% de los productos animales con proteínas alternativas para 2050 podría liberar suficiente tierra agrícola para generar energía renovable equivalente en volumen a la energía generada hoy con carbón y, al mismo tiempo, eliminar una cantidad sustancial de CO 2 de la atmósfera.

El estudio, publicado en la revista 'One Earth', se basa en un método de eliminación de CO 2 conocido como "bioenergía con captura y almacenamiento de carbono" (BECCS), que implica cultivar cultivos de rápido crecimiento cuya biomasa puede luego almacenarse permanentemente en condiciones geológicas. formaciones o utilizarse como materia prima para producir energía renovable.

La mayoría de los estudios de BECCS suponen que la tierra necesaria para cultivar esta biomasa amenazaría la seguridad alimentaria o se lograría mediante la expansión agrícola a regiones de vegetación natural, lo que tiene implicaciones negativas para la biodiversidad, pero los investigadores del nuevo estudio tuvieron otra idea: combinar BECCS con un cambio dietético. Para probar cómo un cambio en la dieta podría aumentar la eliminación de carbono, los investigadores estimaron cuánta tierra se liberaría si los humanos reemplazaran del 10% al 100% de la proteína animal con proteínas de origen vegetal u otras proteínas alternativas.

Luego, estimaron el potencial de utilizar esta tierra para la producción de biomasa y al mismo tiempo mantener suficiente tierra y agua disponibles para sostener los ecosistemas y satisfacer las necesidades mundiales de alimentos y agua. Su modelo sugería que incluso una reducción del 30% en el consumo de productos animales permitiría una importante eliminación de carbono y producción de energía renovable.

El equipo también analizó ubicaciones geográficas globales para determinar su potencial para la producción de biomasa y el almacenamiento de CO 2. Descubrieron que la mayoría de los países tienen el potencial geológico para secuestrar CO 2 de BECCS dentro de sus fronteras. En particular, los investigadores señalan que "Estados Unidos, Europa y China destacan por su considerable potencial de secuestro".

También demostraron que plantar cultivos de biomasa para BECCS en tierras agrícolas liberadas sería más eficaz para la eliminación de carbono que la revegetación natural. Si el 100% de los productos animales fueran reemplazados por alternativas, usar esas áreas para BECCS durante alrededor de 60 años podría eliminar 700 Gt más de CO 2 que la revegetación natural de esas mismas áreas. Después de ese período, dicen los investigadores, las áreas podrían volver a tener vegetación natural, y los investigadores señalan que BECCS no reemplaza a la naturaleza.

Los investigadores dicen que una transición proteica es factible, pero no está claro cómo sería esta transición y si estaría dominada por proteínas tradicionales de origen vegetal o por alternativas de laboratorio. Dado que diferentes proteínas alternativas tendrían huellas diferentes, será necesario realizar más investigaciones para examinar estos diversos escenarios. También será necesario realizar más estudios para examinar cómo los factores sociopolíticos podrían afectar el cambio dietético propuesto y la adopción de BECCS.