Beneficios del ejercicio en diabetes tipo 2: reduce riesgos cardíacos y mortalidad

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, presentan una asociación positiva entre la actividad física declarada por la persona y el riesgo de mortalidad por cualquier causa y eventos cardíacos adversos mayores como infartos y accidentes cerebrovasculares, según el estudio que se presentará en la 'Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes' (EASD) de este año, en Viena, Austria (del 15 al 19 de septiembre).

Estudios anteriores han demostrado que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, el control de la glucemia y la composición corporal en personas con diabetes tipo 2, y se asocia con una reducción del riesgo cardiovascular en la población general. En este nuevo estudio, los autores han analizado si la actividad física autodeclarada puede servir como marcador pronóstico de enfermedad cardiovascular (ECV) y riesgo de mortalidad en personas con diagnóstico reciente de ECV y sin antecedentes de ECV.

El estudio liderado por los doctores del Centro de Diabetes Steno de Odense del Hospital Universitario de Odense (Dinamarca), Line Eriksen y Sidsel Domazet, utilizó datos del 'Centro Danés para la Investigación Estratégica en Diabetes Tipo 2' que incluyó a 11.355 participantes nacidos entre 2010 y 2023 y diagnosticados con diabetes tipo 2 (DT2) en los dos años anteriores. Asimismo, la actividad física autodeclarada por los participantes fue categorizada en sedentaria, ligera y moderada a vigorosa (AFMV).

Siguiendo un modelo estadístico, los investigadores encontraron que el 18% de los participantes reportaron ser sedentarios, mientras que el 62% y el 20% realizaron actividad física ligera y AFMV, respectivamente. Durante un tiempo de seguimiento medio de 8,4 años, ocurrieron 1149 eventos de ECV y 1048 muertes y los niveles más altos de actividad física se asociaron inversamente con eventos cardíacos adversos mayores y mortalidad por cualquier causa.

En concreto, los participantes que realizaron actividad física ligera y AFMV tuvieron un riesgo 23% y 28% menor de eventos cardíacos adversos mayores, y un riesgo 27% y 33% menor de mortalidad por cualquier causa, respectivamente, en comparación con los participantes sedentarios.

No obstante, tras ajustar los factores de riesgo de ECV (colesterol, presión arterial sistólica...), la reducción del riesgo de AMFV se mantuvo tanto para eventos cardíacos adversos mayores (una reducción del 30%) como para la mortalidad por todas las causas (una reducción del 31%) en comparación con los participantes sedentarios. Asimismo, la reducción del riesgo de actividad física ligera también se mantuvo tanto para eventos cardíacos adversos mayores (una reducción del 20%) como para la mortalidad por todas las causas (una reducción del 22%).

"La actividad física autodeclarada fue un predictor independiente de mortalidad por cualquier causa y eventos cardíacos adversos mayores en personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Estas asociaciones persistieron incluso después de ajustar por factores de riesgo clásicos de ECV", subrayan los investigadores.

"Esto resalta los posibles beneficios para la salud de realizar al menos algo de actividad física en lugar de no hacer nada, en términos de prevención de enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras en personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2", concluyen.