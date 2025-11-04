El BEI financia con 20 millones de euros a Overture Life para automatizar procesos de reproducción asistida

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de 20 millones de euros con Overture Life para invertir en la automatización de procesos de reproducción asistida y el uso de inteligencia artificial (IA) para mejorar el porcentaje de resultados positivos de la fertilización 'in vitro' (FIV) y preservar la fertilidad.

Así lo ha anunciado el BEI en un comunicado este lunes, tras firmar el acuerdo con la compañía dedicada al desarrollo de dispositivos de reproducción asistida durante la conferencia 'Women Leaders in Life Sciences', organizada por el Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) en Viena (Austria), como parte del evento BIO-Europe.

Según el BEI, el acceso a la reproducción asistida "es un problema cada vez más importante y creciente" en un contexto en el que las tasa de natalidad están disminuyendo en todo el mundo.

Así, el dinero aportado por el BEI impulsará la I+D de Overture Life, la ampliación de su capacidad de producción y sus ensayos clínicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos relacionados con la FIV. Además, apoyará la comercialización en Europa de productos como la plataforma de vitrificación 'DaVitri', y herramientas predictivas no invasivas basadas en metabolómica para detectar los embriones más idóneos para ser implantados en un proceso de FIV.

"Estamos encantados de unir fuerzas con startups intensivas en investigación como Overture Life para ampliar la gama de soluciones médicas y sanitarias disponibles para la ciudadanía europea. Este acuerdo demuestra el compromiso del BEI con el apoyo a la innovación tecnológica y el uso de la IA para desarrollar soluciones médicas de vanguardia", ha destacado el vicepresidente del BEI, Karl Nehammer.

Por su parte, el CEO de Overture Life, Hans Gangeskar, ha resaltado que el préstamo del BEI "es algo más que un apoyo financiero", subrayando que es una señal de que Europa entiende la urgencia personal y demográfica de la "libertad reproductiva". Gangeskar ha confiado en que otras instituciones sigan el mismo camino que el Banco Europeo de Invesrsiones.