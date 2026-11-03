Las bebidas energéticas y productos estimulantes están relacionados con paros cardíacos e infartos en adultos jóvenes

Archivo - Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. - SOLSTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bebidas energéticas con cafeína y los suplementos estimulantes aparecieron con una frecuencia desproporcionadamente mayor en los informes de la FDA sobre eventos cardiovasculares graves, incluidos paros cardíacos e infartos, especialmente entre adultos de 18 a 34 años, según una nueva investigación preliminar e independiente de la Universidad de Virginia en Charlottesville (Estados Unidos) que se presenta en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón en Chicago (Estados Unidos).

Las ventas de bebidas energéticas con cafeína se han duplicado con creces en la última década, alcanzando más de 20 mil millones de dólares en 2024. Si bien la investigación sobre las bebidas energéticas y otros suplementos que contienen estimulantes es limitada, la evidencia disponible indica que las altas dosis de cafeína se asocian con daños cardiovasculares.

Los profesionales de la salud también han descrito casos de arritmias (ritmos cardíacos irregulares) o muerte súbita cardíaca en personas que habían consumido estos productos, muchas de ellas adultos jóvenes sin factores de riesgo conocidos de enfermedades cardíacas.

Según una Declaración Científica de la Asociación Estadounidense del Corazón de 2026 sobre la cafeína y las enfermedades cardiovasculares , consumir hasta 400 mg de cafeína al día (el equivalente a hasta 5 tazas de 237 ml de café negro con cafeína) es generalmente seguro para la mayoría de los adultos. En comparación con el café preparado, algunas bebidas energéticas contienen hasta 3 veces más cafeína por onza líquida, y algunos suplementos pre-entrenamiento contienen más de 12 veces más cafeína por onza líquida.

Dado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) regula las bebidas energéticas y los suplementos estimulantes como alimentos o suplementos dietéticos, en lugar de como medicamentos, estos productos no se someten a las mismas pruebas de seguridad previas a la comercialización que se exigen para los medicamentos.

"Estos productos se comercializan como estimulantes cotidianos y se venden junto a refrescos y agua embotellada, por lo que la mayoría de la gente asume que no conllevan ningún riesgo real", asegura el autor del estudio, Sai Samayamanthula, estudiante de cuarto año de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en Charlottesville, Virginia.

"Para muchas personas sanas, si estos productos se consumen ocasionalmente, el riesgo probablemente sea pequeño. Sin embargo, quienes consumen bebidas energéticas u otros suplementos con estimulantes de forma regular pueden superar rápidamente el límite diario recomendado de cafeína, por lo que es importante que la gente sepa que existe un riesgo de daño cardiovascular asociado a estos productos".

Investigadores analizaron datos de una base de datos de seguridad gubernamental para comparar los informes de reacciones adversas relacionadas con productos que contienen cafeína y otros estimulantes con los de alimentos y suplementos dietéticos regulados por la FDA, como refrescos, batidos sustitutivos de comidas, barritas proteicas, licuados y vitaminas. Los datos incluyeron informes de personas de 13 años o más, recopilados entre 2017 y 2025.

De esta forma, se registraron casos de paro cardíaco aproximadamente 11 veces más frecuentes en relación con productos que contenían cafeína y estimulantes que con productos que no contenían estos ingredientes. En concreto, los informes relacionados con bebidas energéticas y suplementos tenían aproximadamente 4,5 veces más probabilidades de incluir ataques cardíacos y cuatro veces más probabilidades de incluir arritmias ventriculares (ritmo anormal en las cavidades inferiores de bombeo del corazón) o palpitaciones cardíacas.

En esta línea, se observaron patrones similares entre el consumo de bebidas energéticas con cafeína y suplementos estimulantes y los informes de otras afecciones cardíacas, como aumento de la frecuencia cardíaca (casi 3 veces más a menudo), dolor en el pecho (2,71 veces más a menudo) y desmayos (aproximadamente 2 veces más a menudo) Aproximadamente el 45% de los informes que vinculan los productos que contienen cafeína y estimulantes con eventos cardiovasculares involucraron a adultos de entre 18 y 34 años. Finalmente, se observaron patrones similares en los informes que involucraban tanto a hombres como a mujeres.

"Nuestros hallazgos respaldan la necesidad de una vigilancia de seguridad más sistemática de los productos que contienen cafeína y estimulantes. Además, los profesionales de la salud deben recordar preguntar a sus pacientes más jóvenes que presenten palpitaciones, dolor en el pecho o desmayos si consumen estos productos recientemente o con regularidad", declara Samayamanthula.

Los investigadores no comprenden del todo por qué la asociación entre la cafeína y los productos estimulantes con los eventos cardíacos fue tan frecuente entre los adultos jóvenes. El patrón de informes entre los adultos jóvenes podría reflejar la frecuencia con la que consumen productos que contienen cafeína y estimulantes; cuándo o cómo tienden a consumirlos (por ejemplo, antes de hacer ejercicio intenso o mezclándolos con alcohol o drogas); y/o si padecen alguna afección cardíaca no diagnosticada.