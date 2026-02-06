Los bebés ya tienen sentido del ritmo al nacer

Archivo - Bebé gateando - SANDSUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

En todas las culturas, los humanos pueden anticipar el ritmo y la melodía de forma inherente. Pero la pregunta es si los bebés nacen con estos comportamientos o se aprenden. Las investigaciones demuestran que, aproximadamente a las 35 semanas de gestación, los fetos comienzan a responder a la música con cambios en la frecuencia cardíaca y los movimientos corporales.

Sin embargo, la capacidad de los recién nacidos para anticipar el ritmo y la melodía no se comprende del todo.

PEQUEÑOS MISTERIOS EN MOVIMIENTO

Para comprender las aptitudes musicales de los bebés, los investigadores interpretaron composiciones para piano de J. S. Bach ante 49 recién nacidos dormidos. Los estilos musicales incluían diez melodías originales y cuatro canciones aleatorias con melodías y tonos alterados.

Mientras los bebés escuchaban, los investigadores utilizaron electroencefalografía (electrodos colocados en la cabeza) para medir sus ondas cerebrales. Cuando las ondas cerebrales de los bebés mostraban señales de sorpresa, significaba que esperaban que la canción fuera por un lado, pero fue por otro.

Los recién nacidos tendían a mostrar señales neuronales de sorpresa cuando el ritmo cambiaba inesperadamente; en otras palabras, los maestros en miniatura habían generado expectativas musicales basadas en el ritmo. Previamente, este resultado se había observado en primates no humanos.

Los investigadores no encontraron evidencia de que los recién nacidos siguieran la melodía ni se sorprendieran ante cambios melódicos inesperados, una habilidad que se desarrolla en un momento posterior del desarrollo, aún desconocido.

UN VISTAZO A LA MENTE DE LOS RECIÉN NACIDOS

El estudio publicado por el Instituto Italiano de Tecnología (Italia) en la revista de acceso abierto 'PLOS Biology'., concluye que los bebés nacen con la capacidad de predecir el ritmo.

Según los autores, comprender cómo los humanos adquieren consciencia del ritmo puede ayudar a los biólogos a comprender cómo se desarrolla nuestro sistema auditivo. Estudios futuros podrían investigar cómo la exposición a la música durante la gestación afecta la adquisición del ritmo y la melodía.

Los autores añaden: "Los recién nacidos vienen al mundo ya sintonizados con el ritmo. Nuestras últimas investigaciones demuestran que incluso nuestros oyentes más pequeños, de dos días de edad, pueden anticipar patrones rítmicos, lo que revela que algunos elementos clave de la percepción musical están programados desde el nacimiento".

"Pero hay una peculiaridad: las expectativas melódicas -nuestra capacidad para predecir el ritmo de una melodía- parecen no estar presentes todavía. Esto sugiere que la melodía no es innata, sino que se aprende gradualmente mediante la exposición. En otras palabras, el ritmo podría formar parte de nuestro conjunto de herramientas biológicas, mientras que la melodía es algo que adquirimos con el tiempo", concluyen.