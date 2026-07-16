Los bebés ya son capaces de distinguir una voz entre el ruido, incluso con un cerebro aún inmaduro

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MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

En entornos ruidosos, algunos seres vivos diferencian los sonidos que desean detectar del ruido ambiental para mejorar su percepción de los sonidos objetivo. Expertos de la Universidad de Washington (Estados Unidos) exploran si los bebés utilizan un mecanismo evolutivamente conservado para detectar sonidos en entornos ruidosos, tal y como se publica en 'Jneurosci'.

Este proceso se conserva ampliamente en diversas especies, incluyendo aves, cocodrilos, hurones y adultos humanos. En este nuevo trabajo, Farhin Ahmed, Qianxun Zheng y colaboradores de la Universidad de Washington quisieron saber si también ocurría en bebés.

Los investigadores registraron la actividad cerebral de 53 bebés y 20 adultos mientras escuchaban a personas hablando en distintos entornos: en uno solo había un altavoz, en otro, ruido ambiental proveniente del mismo lugar que el altavoz, y en un tercer entorno, ruido proveniente de un lugar diferente.

Tanto los bebés como los adultos utilizaron la localización del sonido para identificar a las personas que hablaban, pero sus respuestas cerebrales fueron diferentes. En los adultos, se observó una activación generalizada de la corteza cerebral, mientras que en los bebés la actividad en la corteza fue más localizada.

Resumiendo la principal conclusión de este estudio, Ahmed declara que, "a pesar de la inmadurez de sus cerebros, los bebés son capaces de utilizar señales espaciales desde temprana edad para ayudarles a oír la voz relevante en un entorno ruidoso".