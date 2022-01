Los bebés nacidos en el primer año de pandemia obtienen una puntuación algo inferior en una prueba de desarrollo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, han descubierto que los bebés nacidos durante el primer año de la pandemia obtuvieron puntuaciones más bajas en una prueba de detección del desarrollo de las habilidades sociales y motoras a los 6 meses, independientemente de si sus madres tuvieron COVID durante el embarazo, en comparación con los bebés nacidos justo antes de la pandemia.

El estudio, que incluyó a 255 bebés nacidos en el Hospital Infantil Morgan Stanley de Nueva York y en el Hospital Allen entre marzo y diciembre de 2020, se publica en la revista 'JAMA Pediatrics'.

"Los bebés nacidos de madres que tienen infecciones virales durante el embarazo tienen un mayor riesgo de déficits de neurodesarrollo, por lo que pensamos que encontraríamos algunos cambios en el neurodesarrollo de los bebés cuyas madres tuvieron COVID durante el embarazo", dice Dani Dumitriu, profesor asistente de pediatría y psiquiatría en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia Vagelos e investigador principal del estudio.

"Nos sorprendió no encontrar absolutamente ninguna señal que sugiriera que la exposición a COVID mientras se estaba en el útero estuviera relacionada con déficits de desarrollo neurológico --prosigue--. Más bien, estar en el útero de una madre que experimentó la pandemia se asoció con puntuaciones ligeramente inferiores en áreas como las habilidades motoras y sociales, aunque no en otras, como la comunicación o la capacidad de resolver problemas".

"Los resultados sugieren que la enorme cantidad de estrés que sintieron las madres embarazadas durante estos tiempos sin precedentes puede haber desempeñado un papel", añade.

Según Dumitriu, "no se trataba de grandes diferencias, lo que significa que no vimos una mayor tasa de retrasos reales en el desarrollo en nuestra muestra de unos pocos cientos de bebés, sino sólo pequeños cambios en las puntuaciones medias entre los grupos, pero estos pequeños cambios merecen una cuidadosa atención porque, a nivel de población, pueden tener un impacto significativo en la salud pública. Lo sabemos por otras pandemias y desastres naturales".

Cuando la primera oleada de COVID afectó a la ciudad de Nueva York a principios de 2020, Dumitriu dirigió un grupo de investigadores pediátricos del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y del NewYork-Presbyterian para organizar estudios que investigaran el impacto del virus en los bebés a través de la Iniciativa COVID-19 Mother Baby Outcomes (COMBO).

En uno de los primeros estudios, los investigadores descubrieron que las madres no transmiten el virus COVID al feto. Sin embargo, se sabe que las enfermedades víricas durante el embarazo aumentan el riesgo de retrasos en el neurodesarrollo de los niños por la activación del sistema inmunitario de la madre, que a su vez afecta al desarrollo cerebral del feto.

"La trayectoria del desarrollo de un bebé comienza antes de nacer --explica Dumitriu, pediatra de la sala de neonatos del NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital--. Con la posibilidad de que millones de bebés hayan estado expuestos al COVID en el útero, y con un número aún mayor de madres que han vivido el estrés de la pandemia, existe una necesidad crítica de comprender los efectos del neurodesarrollo de la pandemia en las generaciones futuras".

En el estudio, los investigadores analizaron las respuestas de un cuestionario que los pediatras entregan a los padres para evaluar aspectos del desarrollo infantil, como la comunicación y la motricidad fina y gruesa, la resolución de problemas y las habilidades sociales.

Casi la mitad de las madres del estudio tuvieron COVID en algún momento de su embarazo, aunque la mayoría de las enfermedades fueron leves o asintomáticas.

No se encontraron diferencias en las puntuaciones entre los bebés que estuvieron expuestos a COVID en el útero y los nacidos durante la pandemia cuyas madres no contrajeron COVID durante el embarazo. Sin embargo, las puntuaciones medias de los bebés nacidos durante la pandemia -tanto si sus madres habían contraído COVID durante el embarazo como si no- eran inferiores a las de la motricidad gruesa, la motricidad fina y las habilidades sociales de 62 bebés nacidos antes de la pandemia en los mismos hospitales.

"Queremos que los padres sepan que los hallazgos de nuestro pequeño estudio no significan necesariamente que esta generación vaya a tener problemas más adelante --subraya Dumitriu--. Se trata todavía de una etapa de desarrollo muy temprana con muchas oportunidades para intervenir y conseguir que estos bebés entren en la trayectoria de desarrollo correcta".

Aunque el estudio no midió el estrés materno durante el embarazo, Dumitriu cree que es posible que el estrés causado por la pandemia y experimentado por las madres durante el embarazo explique el descenso de las habilidades motoras y sociales encontrado en los bebés nacidos durante la pandemia.

Estudios anteriores han demostrado que el estrés materno en las primeras etapas del embarazo tiene un mayor efecto en el funcionamiento socioemocional de los bebés que el estrés más adelante en el embarazo, y en el nuevo estudio se encontró una tendencia similar: Los bebés cuyas madres estaban en el primer trimestre de embarazo en el momento álgido de la pandemia tenían las puntuaciones más bajas en cuanto a desarrollo neurológico.

Otros factores, como el menor número de citas para jugar y la alteración de las interacciones con cuidadores estresados, pueden ayudar a explicar por qué los bebés nacidos durante la pandemia tienen unas habilidades sociales y motoras más débiles que los bebés nacidos antes de la pandemia.