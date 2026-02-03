Beber alcohol durante el embarazo podría cambiar el cerebro de los hijos para toda la vida, según un estudio con monos

Archivo - Beber, abuso de alcohol - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ZZZVUK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de 20 años de duración con monos rhesus sugiere que la exposición prenatal al alcohol cambia aspectos de los sistemas de dopamina en las crías, que influyen en la rapidez con la que beben alcohol en la edad adulta, según autores de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos).

Así, en un nuevo artículo publicado en 'Jneurosci', Mary Schneider y Alexander Converse, de la Universidad de Wisconsin-Madison, exploran cómo la exposición prenatal al alcohol y al estrés afectan a las crías de monos rhesus en la edad adulta.

Las monas rhesus preñadas consumieron cantidades moderadas de alcohol, experimentaron estrés leve o ambas cosas. Posteriormente, los investigadores evaluaron los cambios en el sistema dopaminérgico cerebral y el consumo de alcohol en las crías adultas. El estrés prenatal y el alcohol influyeron en el sistema dopaminérgico de las crías, y el grupo con exposición prenatal al alcohol consumió alcohol más rápido en la edad adulta.

Las mediciones del sistema dopaminérgico en las crías antes de beber predijeron su comportamiento de consumo, lo que respalda los hallazgos de estudios en humanos sobre el trastorno por consumo de alcohol. Por lo tanto, según los investigadores, podrían existir diferencias cerebrales antes de que las personas con trastornos por consumo de alcohol comiencen a beber.

A medida que las crías de este estudio consumían alcohol, experimentaron cambios adicionales en el sistema dopaminérgico que afectaron su consumo y variaron según cada individuo. Los investigadores teorizan que esto podría significar que existen respuestas neuroadaptativas individualizadas al consumo de alcohol que promueven la transición del consumo normal al trastorno por consumo de alcohol.

Según los investigadores, su trabajo respalda la idea de que beber alcohol durante el embarazo no es recomendable, al vincular este comportamiento con el consumo inapropiado de alcohol en la descendencia adulta.

Además, si bien este trabajo no encontró una relación entre el estrés prenatal y el consumo de alcohol en la descendencia, los autores sugieren que es posible que el estrés prenatal tenga implicaciones en otros comportamientos. Los investigadores también enfatizan que su enfoque experimental simula fielmente el estrés prenatal y la exposición al alcohol en humanos, lo que le otorga mayor relevancia clínica.