El BBRC de la Fundación Pasqual Maragall incorpora un grupo de epidemiología molecular

La investigadora Natàlia Vilor-Tejedor - FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, ha incorporado un nuevo grupo de investigación en epidemiología molecular y ciencia de datos, liderado por la doctora en Biomedicina Natàlia Vilor-Tejedor.

Este nuevo equipo nace con el objetivo de estudiar los mecanismos biológicos y ambientales implicados en las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento y la salud cerebral, así como la relación entre la salud sistémica y el cerebro, informa este lunes la Fundación Pasqual Maragall en un comunicado.

Su actividad se centrará en la integración de datos multiómicos, exposoma, neuroimagen e información clínica para comprender mejor los procesos asociados al riesgo de demencia y otras enfermedades complejas.

El grupo desarrollará metodologías avanzadas de bioestadística, epidemiología moleculary ciencia de datos para identificar biomarcadores, estratificar el riesgo y avanzar hacia estrategias de prevención y medicina de precisión.

"La integración de datos biológicos, ambientales y clínicos nos permite entender mejor cómo interactúan los distintos factores implicados en la salud cerebral y avanzar hacia estrategias preventivas más precisas y personalizadas", ha destacado Vilor-Tejedor.