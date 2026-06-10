Archivo - Baviera indica que no todos los miopes tienen antecedentes pese al "importante componente hereditario" - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía oftalmológica Baviera ha manifestado que "aunque existe un importante componente hereditario" en la miopía, "no todas las personas miopes tienen antecedentes familiares", y es que "los hábitos y el estilo de vida también desempeñan un papel relevante en su desarrollo".

La miopía es "uno de los defectos refractivos más frecuentes y con mayor crecimiento en las últimas décadas", ha explicado en coincidencia con la celebración, este miércoles, 10 de junio, del Día Nacional de este problema visual, motivo por el que ha expuesto una decena de "curiosidades" en torno al mismo.

Así, Baviera ha señalado que "el 38 por ciento de los españoles padece miopía", incidencia que "es especialmente elevada entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde afecta ya a uno de cada dos". Además, ha afirmado que "aparece cuando el ojo tiene una longitud mayor de la habitual o cuando sus lentes naturales, la córnea y/o el cristalino, tienen una potencia excesiva, provocando que las imágenes lejanas se vean borrosas".

"Factores como una buena iluminación durante la lectura o el estudio, reducir el tiempo de exposición a pantallas, realizar descansos visuales frecuentes y pasar tiempo al aire libre pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar este problema, sobre todo si se hacen en edades tempranas", ha continuado, para añadir que "los especialistas distinguen entre miopía leve, moderada y alta".

LA MEDIA DE GRADUACIÓN SE SITÚA EN TORNO A LAS 2,5 DIOPTRÍAS

Según ha manifestado, "esta última, que supera las seis dioptrías, puede incrementar el riesgo de sufrir patologías oculares como glaucoma o desprendimiento de retina, por lo que requiere un seguimiento oftalmológico periódico". Junto a ello, ha explicado que "la media de graduación entre las personas con este defecto se sitúa en torno a las 2,5 dioptrías" y que "solo el 6 por ciento presenta una miopía alta superior a las seis".

"La miopía suele desarrollarse durante la infancia o la adolescencia", ha proseguido, para agregar que "cuanto antes aparece, mayores son las probabilidades de que progrese con el tiempo y alcance una graduación más elevada en la edad adulta". "Cerca del 50 por ciento de las personas miopes presenta, además, otro problema de visión, como astigmatismo o presbicia", ha indicado, por otra parte.

Baviera, que ha explicado que "la cirugía refractiva permite corregir la miopía", y es que "en España, el 18 por ciento de las personas miopes ya se ha sometido a esta intervención y, de ellas, el 76 por ciento afirma haberlo hecho para mejorar su calidad de vida", ha sostenido que "la playa, la piscina o las actividades acuáticas pueden resultar incómodas para quienes dependen de gafas o lentes de contacto". "De hecho, el 72 por ciento de los miopes reconoce haber experimentado dificultades en este tipo de situaciones", ha abundado.

La miopía, "junto con otros problemas visuales, como la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia", afecta "a millones de personas en España", ha subrayado, destacando también que "puede tener un impacto significativo en su calidad de vida si no se corrige adecuadamente". Al respecto, ha recordado "la importancia de las revisiones periódicas y de adoptar hábitos saludables para mantener una buena salud visual".