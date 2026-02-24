Baviera alerta de que las intensas lluvias van a adelantar los síntomas de alergia ocular - María José López - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía oftalmológica Baviera ha alertado de que las intensas lluvias van a adelantar los síntomas de alergia ocular, ya que, aunque estas reducen de forma temporal la concentración de polen en el aire, también favorecen el crecimiento de la vegetación.

Tal y como ha puesto de manifiesto esta entidad, tras las lluvias, cuando vuelven a aparecer el sol y el viento, la floración puede intensificarse y facilitar la dispersión del polen. Esta coyuntura explica que, en determinados casos, se adelanten síntomas como picor, lagrimeo y enrojecimiento ocular, ha subrayado.

"La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, la membrana transparente que recubre y protege la parte blanca del ojo y el interior de los párpados", ha afirmado el oftalmólogo cofundador de Baviera, el doctor Fernando Llovet, quien ha añadido que esta "puede estar causada por virus (conjuntivitis vírica), bacterias (conjuntivitis bacteriana) o por una reacción alérgica (conjuntivitis alérgica)".

Llovet se ha referido, en concreto, a la conjuntivitis alérgica, que "se produce como respuesta a diferentes alérgenos, como los ácaros del polvo, el pelo de animales o determinados cosméticos, aunque el polen es uno de los desencadenantes más comunes y, por eso, este tipo de dolencia es tan frecuente en primavera".

PICOR, LAGRIMEO Y ENROJECIMIENTO

"Los síntomas más habituales incluyen picor, lagrimeo, enrojecimiento, ligera visión borrosa, fotosensibilidad e hinchazón palpebral", ha continuado este representante de Baviera, compañía que ha explicado que saber qué tipo de alergia se tiene es fundamental para afrontarla con precisión y de forma efectiva.

Además, desde esta compañía han indicado que se debe evitar el contacto con el alérgeno y automedicarse. Junto a ello, es importante una correcta higiene, hidratar los ojos, utilizar gafas de sol, extremar la precaución los días de viento, no tender la ropa de la persona afectada al aire libre, adaptar la actividad deportiva en exteriores y mantener las ventanas cerradas.