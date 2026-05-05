Barbacid se desvincula de la compañía Vega Oncotargets por la polémica sobre el "conflicto de interés"

Archivo - Imagen de archivo del investigador Mariano Barbacid. - ÓSCAR J.BARROSO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El oncólogo e investigador Mariano Barbacid ha comunicado este martes su desvinculación de la compañía Vega Oncotargets para evitar que las "insinuaciones sin fundamento" puedan afectar a la puesta en marcha y al desarrollo de su estudio sobre una triple terapia contra el cáncer de páncreas.

A través de un comunicado publicado en la red social 'X', Barbacid ha señalado que devolverá a la empresa todas sus acciones, valoradas en 750 euros, así como la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO).

Asimismo, Barbacid ha denunciado que durante las últimas semanas ha sido objeto de una campaña mediática de "insidias sin fundamento", que pretende vincular su proyecto de llevar a ensayos clínicos una triple terapia contra el cáncer de páncreas con un "ánimo espurio de enriquecimiento" a través de la empresa Vega Oncotargets.

"Nada más lejos de la realidad. Como es sabido, los avances en esta investigación serán posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que han aportado más de tres millones y medio de euros a través de un Bizum establecido para este propósito por la Fundación CRIS contra el Cáncer el pasado mes de febrero", ha explicado Barbacid.

Tras ello, el oncólogo ha subrayado que los principales perjudicados por esta "infame campaña" son los enfermos de cáncer de páncreas, al generarse una "injusta desconfianza" sobre la investigación de un tratamiento que está ofreciendo resultados "muy esperanzadores" a nivel preclínico. "Y que por culpa de esta y otras campañas similares aún no ha podido ponerse en marcha, retrasando de esta forma su posible entrada en ensayos clínicos", ha finalizado.

EL ESTUDIO SE RETIRÓ POR OMITIR CONFLICTO DE INTERÉS

El anuncio llega después de que la pasada semana la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 'PNAS' retirase el estudio liderado por Barbacid, que logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia, por "un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío".

Según la revista, Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.

La política editorial de 'PNAS' establece que "los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa".

La investigación, presentada el pasado enero en rueda de prensa, revela la utilidad en modelos experimentales de una triple combinación terapéutica contra el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Esta estrategia ataca tres puntos clave del tumor: KRAS, que es la mutación que inicia el cáncer de páncreas, EGFR y STAT3, proteínas implicadas en la señalización celular que promueven la proliferación, supervivencia y crecimiento del tumor. Durante la investigación, logró una "regresión significativa y duradera" de los tumores y, además, no provocó "toxicidades significativas" en los animales.