Bañarse en ríos y lagos puede duplicar el riesgo de sufrir problemas en la piel: estos son los más frecuentes

Archivo - Imagen de recurso de personas nadando en un río. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bañarse en ríos y lagos puede más que duplicar el riesgo de sufrir problemas cutáneos, mientras que la presencia de altos niveles de bacterias asociadas a contaminación fecal aumenta el riesgo de trastornos gastrointestinales, según un estudio de la Universidad de East Anglia (Reino Unido).

Los científicos analizaron los datos de 2.368 voluntarios que participaron en un ensayo controlado aleatorizado poco habitual llevado a cabo en cuatro zonas de baño de agua dulce de Hungría. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a nadar durante 10 minutos, incluyendo al menos tres inmersiones completas de la cabeza, o a permanecer en la orilla sin entrar en el agua.

"Descubrimos que los nadadores tenían más del doble de probabilidades de sufrir problemas cutáneos, como erupciones, úlceras o picor, en comparación con quienes permanecieron secos. También observamos que el riesgo de sufrir trastornos gastrointestinales aumentaba a medida que se incrementaban en el agua los niveles de 'E. coli' y de colífagos somáticos, virus que infectan a bacterias, lo que constituye un indicador de contaminación fecal", ha señalado el profesor Paul Hunter, responsable del análisis.

Según Hunter, este trabajo, publicado en 'International Journal of Hygiene and Environmental Health', aporta una de las evidencias más sólidas hasta la fecha de que la contaminación de las zonas de agua dulce destinadas al ocio puede traducirse en enfermedades reales entre las personas que se bañan en ellas.

Aunque las cuatro zonas estudiadas cumplían las normas europeas de calidad de las aguas de baño en el momento del ensayo, los científicos detectaron una relación entre unos niveles más elevados de contaminación microbiana y la aparición de enfermedades.

El estudio encontró que, por cada aumento de diez veces en la concentración de 'E. coli', el riesgo de sufrir una enfermedad gastrointestinal se incrementaba alrededor de un 73 por ciento, mientras que unos niveles más elevados de virus conocidos como colífagos somáticos se asociaban con un aumento del riesgo del 45 por ciento.

Según el equipo, estos microorganismos parecen ser mejores indicadores del riesgo de enfermedad en ríos y lagos que los enterococos, un grupo de bacterias al que actualmente se da especial importancia en algunas directrices internacionales sobre calidad del agua.

Los investigadores también señalaron que las aguas dulces y las aguas costeras podrían requerir estándares diferentes, ya que el comportamiento de los indicadores bacterianos varía entre ambos tipos de entornos.

PICOR DEL NADADOR

Uno de los hallazgos más llamativos fue que los problemas cutáneos aumentaron entre los nadadores independientemente de los niveles de indicadores de contaminación fecal detectados. "Esto podría deberse a la exposición a organismos presentes de forma natural que no están relacionados con la contaminación por aguas residuales", ha subrayado Hunter.

"Una posibilidad es la dermatitis cercarial, conocida habitualmente como picor del nadador, causada por parásitos que liberan las aves acuáticas y que pueden penetrar en la piel humana y provocar una erupción con picor. Los contaminantes agrícolas o industriales también podrían desempeñar algún papel", ha agregado.

No obstante, el equipo concluyó que unas concentraciones más elevadas de 'E. coli' y de otros indicadores relacionados se asociaban claramente con un mayor riesgo de sufrir enfermedades gastrointestinales, lo que pone de relieve, según los investigadores, la importancia de seguir controlando estos microorganismos para proteger la salud pública.