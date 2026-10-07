Cómo bajar peso sin perder músculo: claves el seguimiento profesional y el entrenamiento de fuerza

Experta señala que para bajar peso sin perder músculo es clave el seguimiento profesional y el entrenamiento de fuerza - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La endocrinóloga del Ruber Internacional Centro Médico Habana de Madrid, la doctora Pilar García Durruti, ha manifestado que para bajar de peso sin perder músculo es clave "una ingesta adecuada de proteínas, el entrenamiento de fuerza, evitar pérdidas de peso excesivamente rápidas y realizar un seguimiento profesional".

"El objetivo debe ir más allá de conseguir que el paciente pese menos", ha indicado, al tiempo que ha declarado que "la pérdida de peso no procede exclusivamente de la grasa". "Durante el proceso, también puede disminuir la masa magra y, por tanto, el músculo", ha concretado, por lo que ha incidido en la importancia de "que la pérdida se produzca fundamentalmente a expensas de la grasa corporal y preservar la mayor cantidad posible de masa muscular".

En este sentido, y debido a que "una de las características de los tratamientos con agonistas del receptor GLP-1 es la disminución del apetito", ha sostenido que, "precisamente por ello, hay que prestar especial atención a la calidad de la alimentación". "Al reducirse el apetito, podemos llegar a ingerir menos cantidad de determinados nutrientes esenciales, entre ellos las proteínas, que son los 'ladrillos' que necesitamos para construir y mantener el músculo", ha explicado.

"Esto no significa que exista una cantidad idéntica de proteína recomendable para todas las personas", ha continuado García Durruti, y es que "las necesidades deben individualizarse teniendo en cuenta factores como la edad, el peso, la función renal y la situación clínica de cada paciente".

En cuanto al ejercicio de fuerza, ha sostenido que "mantenerse activo o caminar es beneficioso, pero no sustituye al trabajo específico" cuando el objetivo es "preservar la musculatura". El entrenamiento anaeróbico "es probablemente una de las herramientas más importantes para decirle a nuestro organismo: 'este músculo lo necesito'", ha expuesto, para añadir la necesidad de "incorporar ejercicios de fuerza de manera regular, progresiva y adaptada a las circunstancias de cada persona, además de mantener otros hábitos de actividad física".

EL OBJETIVO ES UNA PÉRDIDA DE KILOS SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Por otra parte, se ha referido a la velocidad a la que se pierde peso, al señalar que "una pérdida excesivamente rápida puede favorecer una mayor disminución de masa magra y contribuir a la aparición de flacidez y a cambios en el aspecto corporal". "El objetivo no es bajar lo más rápido posible en la báscula, sino conseguir una pérdida de peso saludable y sostenible", ha subrayado.

La última clave a tener en cuenta, según García Durruti, es el seguimiento profesional, y es que "el tratamiento debe permitir valorar la evolución del paciente y adaptar tanto la alimentación como la pauta terapéutica a sus necesidades". "No debemos fijarnos únicamente en los kilos perdidos", por lo que "es imprescindible que un profesional nos ayude a planificar la dieta, establecer la dosis adecuada del fármaco y vigilar a lo largo del proceso los cambios que se producen en nuestra composición corporal", ha explicado.

"El seguimiento no persigue exclusivamente comprobar que el peso disminuye, sino también conocer qué ocurre con la grasa y con la masa muscular durante el proceso", ha insistido, señalando, además, que "esta es precisamente la idea que debería acompañar a los pacientes que utilizan estos tratamientos". "El objetivo no es simplemente pesar menos, sino mejorar la composición corporal", ha enfatizado.

Por último, la especialista del del Ruber Internacional Centro Médico Habana ha puesto de manifiesto que "adelgazar de forma saludable significa perder grasa intentando preservar la mayor cantidad posible de músculo". "La báscula nos da un dato, pero no nos cuenta toda la historia", ha concluido.