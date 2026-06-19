Una baja de paternidad: Entre 14 y 40 semanas, el "punto dulce" contra la depresión parental

Archivo - Padre, bebé, paternidad, amor. Recien nacido. - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los padres que se toman varios meses de baja parental tienen un menor riesgo de desarrollar síntomas depresivos durante los primeros años de vida de sus hijos que aquellos que se toman solo un período corto. Así lo demuestra un nuevo estudio sueco realizado por investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) y publicado en la revista 'American Journal of Public Health'.

La investigación sobre la baja por paternidad se ha centrado tradicionalmente en la salud de las madres, prestando menos atención a la salud mental de los padres. En este estudio, los investigadores siguieron a 746 padres suecos durante 18 meses, comenzando cuando sus bebés tenían alrededor de 9 meses.

Los padres respondieron preguntas sobre síntomas depresivos al inicio del estudio y nuevamente en el seguimiento, cuando sus hijos tenían aproximadamente 27 meses. La información sobre la baja por paternidad se recopiló en el seguimiento posterior.

Dado que la salud mental de los padres puede influir en la cantidad de permisos que toman, los investigadores tuvieron en cuenta los síntomas depresivos de los padres medidos al inicio del estudio. También ajustaron los datos según factores como las circunstancias familiares y socioeconómicas, y la cantidad de permiso parental que tomó la madre.

Los resultados muestran que los padres que se tomaron entre 14 y 40 semanas de permiso parental tuvieron una probabilidad significativamente menor de presentar síntomas de depresión que aquellos que solo se tomaron hasta cuatro semanas. Los padres que se tomaron entre 5 y 13 semanas no mostraron el mismo patrón, al igual que aquellos que se tomaron más de 40 semanas, en comparación con el grupo que se tomó hasta cuatro semanas.

POR QUÉ QUEDARSE EN CASA PROTEGE EL CEREBRO DEL PADRE

En Suecia, cada progenitor dispone de 90 días de permiso parental intransferibles (unas 13 semanas). "Nuestros resultados sugieren que los padres que se toman una baja parental superior a los 90 días, pero que no supera el 60 por ciento del total de la baja, pueden tener una mejor salud mental", afirma Michael Wells, profesor del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño del Instituto Karolinska, quien realizó el estudio junto con Jingyi Wang en el mismo departamento.

Una hipótesis plantea que pasar tiempo prolongado en casa ayuda a los padres a crear un vínculo más estrecho con sus hijos, a sentirse más seguros en su rol de padres y a establecer rutinas diarias, lo que, a su vez, puede reducir el riesgo de síntomas depresivos.

Al mismo tiempo, los investigadores destacan que el estudio es observacional y, por lo tanto, no puede establecer una relación de causa y efecto. Otra limitación es que la información sobre la licencia parental se basó en los informes de los propios padres.

El estudio se realizó en colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en China y fue financiado por la Región de Estocolmo. Los investigadores declaran no tener conflictos de intereses.