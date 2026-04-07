Las bacterias resistentes a antibióticos matan a 65 personas al día en España, según el microbiólogo Domingo Gargallo

Archivo - Vista de estafilococo dorado ('Staphylococcus aureus') resistente a meticilina. - USCDCP - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Funditec Research Health, el microbiólogo Domingo Gargallo, alerta de la resistencia bacteriana como una de las principales amenazas mundiales y apunta a la necesidad indispensable de descubrir nuevos antibióticos para hacer frente a la que se denomina 'pandemia silenciosa, que en España mata, "en torno, a 65 personas al día".

"Si no se toman medidas urgentes, en España, las muertes totales provocadas podrían duplicarse y hasta llegar hasta la pérdida de 40.000 vidas humanas en 2050", explica con motivo del Día Mundial de la Salud. A nivel mundial, el microbiólogo explica que "cada 6 segundos la resistencia bacteriana a los antibióticos provoca la pérdida de una vida humana".

Los fallecimientos por esta causa se aproximan anualmente a 1,3 millones y de manera indirecta la cifra asciende a 4,5 millones de muertes anuales". Ante este escenario, desde Funditec reconocen a la resistencia bacteriana como "una de las mayores amenazas para la salud global en el siglo XXI".

Además, consideran que "exige políticas coordinadas en distintos frentes, sostenibles a largo plazo y con carácter global". Las dos causas fundamentales son el uso excesivo e inadecuado de antibióticos durante décadas y la falta de innovación e inversión para descubrir nuevos antibióticos.

En esta línea, el director de Funditec Research Health expone que "no se han descubierto nuevas clases de antibióticos en los últimos 50 años" y reconoce que "sin políticas sanitarias específicas que frenen la resistencia a los antibióticos, y sin inversión en recursos e innovación para descubrir nuevas clases de antibióticos, en el periodo entre 2026-2050, las estimaciones en términos acumulados pronostican la pérdida de entre 60 y 80 millones de vidas humanas".

Para el microbiólogo resulta "imprescindible" impulsar la investigación y la innovación público y privada para disponer de una infraestructura que descubra nuevas clases de antibióticos. "España debe dedicar más recursos para fomentar la investigación en este campo con carácter internacional con el fin de paliar el vacío provocado por el desinterés de las empresas farmacéuticas", añade.

Y recuerdan que la amenaza tiene consecuencias económicas directas a nivel mundial y en los servicios sanitarios porque "las bacterias no entienden de fronteras y todos estamos expuestos a infecciones por organismos multirresistentes".