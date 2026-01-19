Los avances terapéuticos en psoriasis "permiten aspirar a un control más eficaz, sostenido y cómodo" para los pacientes

De izquierda a derecha, la coordinadora del Grupo Español de Psoriasis, Anna López Ferrer; la presidenta de la AEDV, Yolanda Gilaberte; y el secretario del Grupo Español de Psoriasis, Pablo de la Cueva. - AEDV

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo Español de Psoriasis (GPs) de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Anna López Ferrer, ha destacado que los avances terapéuticos más recientes en psoriasis "permiten aspirar a un control más eficaz, sostenido y cómodo" para los pacientes.

Así se ha referido a las novedades presentadas durante el 11º Congreso del Grupo Español de Psoriasis de la AEDV, donde se han abordado nuevas moléculas y fármacos de administración oral en desarrollo, como los inhibidores de TYK2, el inhibidor oral de IL-23, y nuevos tratamientos biológicos con pautas de administración anual o bianual, en fases iniciales de estudio.

"El objetivo principal de este congreso es poner al día a la comunidad dermatológica española sobre los últimos avances clínicos, la investigación traslacional y la práctica clínica en psoriasis, favoreciendo además la interacción entre dermatólogos, otros especialistas, la industria farmacéutica y las asociaciones de pacientes", ha explicado López Ferrer.

Entre los asuntos tratados, destaca la generación de evidencia en práctica clínica real, con la presentación de datos del registro Biobadaderm y de numerosos estudios propios desarrollados por dermatólogos del Grupo Español de Psoriasis. Estos trabajos permiten evaluar de forma más precisa la seguridad y efectividad de los tratamientos biológicos y sistémicos en pacientes reales, aportando información clave para la toma de decisiones terapéuticas.

Además, se han dado a conocer estudios que ofrecen nuevas herramientas diagnósticas y de estratificación de riesgo, especialmente en relación con comorbilidades cardiometabólicas asociadas a la psoriasis.

MEDICINA PERSONALIZADA

Durante el encuentro también se han dedicado sesiones a la medicina personalizada y, en concreto, a ómicas, endotipos y predicción de respuesta terapéutica, que han puesto de manifiesto cómo el estudio de biomarcadores puede ayudar en el futuro a anticipar la respuesta al tratamiento y reducir la estrategia de prueba-error.

Aunque muchos de estos biomarcadores todavía se encuentran en fase de investigación, la coordinadora del Grupo Español de Psoriasis ha enfatizado que "acercan" a los especialistas a un "abordaje personalizado" que permitirá seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente y mejorar su pronóstico.

El congreso ha servido a su vez para presentar un algoritmo desarrollado por el Grupo Español de Psoriasis en colaboración con especialistas en endocrinología, digestivo, gastroenterología, reumatología y psicología que pone en valor la importancia del trabajo multidisciplinar. Este proyecto tiene como objetivo facilitar al dermatólogo el cribado de las principales comorbilidades asociadas a la psoriasis y orientar su manejo, sus resultados están recogidos en un artículo científico pendiente de publicación.

"La coordinación entre especialidades es fundamental para ofrecer una atención integral al paciente con psoriasis y mejorar su calidad de vida", ha subrayado el secretario del Grupo Español de Psoriasis de la AEDV, Pablo de la Cueva Dobao.