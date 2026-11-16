Avances en interfaces cerebro-computadora para pacientes con parálisis

Archivo - Una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos similar a la vasta red de neuronas en un cerebro biológico. - BLACKJACK3D/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

Los recientes avances en interfaces cerebro-computadora están ayudando a restablecer la comunicación en participantes de ensayos clínicos que han perdido la capacidad de hablar o realizar movimientos voluntarios.

Los nuevos hallazgos se presentarán en Neuroscience 2026, la reunión anual de la Sociedad de Neurociencia y la principal fuente mundial de noticias emergentes sobre neurociencia y salud, que se celebra en Washington (Estados Unidos).

Las interfaces cerebro-computadora (ICC) registran las señales cerebrales de una persona y las traducen en comandos para controlar computadoras, prótesis u otros dispositivos. Si bien esta tecnología aún se encuentra en fase experimental, se muestra prometedora para restaurar funciones perdidas debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA, o enfermedad de Lou Gehrig), accidentes cerebrovasculares y otros trastornos neurológicos.

Como reflejo de este potencial, se proyecta que el mercado global de ICC aumente de 1.700 millones de dólares (1.537 millones de euros) en 2022 a 6.200 millones de dólares (5.607 millones de euros) en 2030. Los ensayos clínicos de ICC que ayudan a las personas con parálisis a comunicarse están acercando estos dispositivos a aplicaciones prácticas y profundizando la comprensión de los investigadores sobre cómo el cerebro produce el habla.

Así, expertos de la Universidad de California, Davis (Estados Unidos) presentan como una interfaz cerebro-computadora (BCI) utilizó una voz sintética capaz de capturar variaciones de tono para facilitar la comunicación expresiva de pacientes paralizados, mejorando la comprensión del oyente e incluso permitiendo que un paciente cantara.

Por otra parte, desde el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) cuentan cómo un individuo en estado de enclaustramiento total pudo comunicarse de forma independiente durante más de un año con una interfaz cerebro-computadora que decodifica el movimiento intencional a partir de la actividad cerebral.

Desde el Instituto Tecnológico de Georgia/Universidad de Emory (Estados Unidos) exponen una interfaz cerebro-computadora portátil que convierte la actividad cerebral en texto ofrece una decodificación precisa, eficiente y confiable de la actividad cerebral en palabras escritas, incluso en un iPhone.

"La capacidad de decodificar y convertir la actividad cerebral en palabras habladas o escritas tiene un potencial transformador para las personas con parálisis", afirma la moderadora del evento, Cynthia Chestek, doctora en ingeniería biomédica de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), quien trabaja en interfaces cerebro-computadora implantables para el control neuronal de prótesis y otras tecnologías de asistencia.

"El trabajo presentado hoy acerca las tecnologías de conversión de cerebro a voz y de cerebro a texto a un público más amplio, fuera de los ensayos clínicos, lo cual es sumamente emocionante", explica.