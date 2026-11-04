Autismo en adultos: así ha cambiado el perfil de las personas diagnosticadas desde 2010

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de historiales médicos en el Reino Unido y Suecia, realizado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) y publicado en la revista en línea 'BMJ Mental Health', revela que los perfiles médicos de los adultos diagnosticados con autismo han cambiado enormemente desde 2010.

Según indica el análisis de datos, desde 2010 se ha producido un cambio notable, pasando de un diagnóstico previo de epilepsia, psicosis y discapacidad intelectual a TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), ansiedad y depresión.

El mayor aumento en los diagnósticos se ha producido entre jóvenes de 16 a 20 años, mujeres y personas de origen étnico blanco. El número de personas diagnosticadas con autismo ha aumentado en todo el mundo en los últimos años. Durante décadas, aunque no está del todo claro si esto se debe a una mayor concienciación pública, a una reducción del estigma o a cambios en las prácticas de diagnóstico, según afirman los investigadores.

Para explorar esto más a fondo, los investigadores estudiaron los registros de atención primaria del Reino Unido hasta 2023 (CPRD); 47.413.279 pacientes de 1.784 consultorios de medicina general) y datos del registro de población sueco (13.345.950 personas) hasta 2021 para observar las tendencias a lo largo del tiempo.

En concreto, querían averiguar si los patrones sociales y demográficos de los diagnósticos de autismo, tanto incidentes como prevalentes, en adultos, así como la prevalencia de otras afecciones neuropsiquiátricas concurrentes, habían cambiado con el tiempo. También querían saber si estas tendencias eran consistentes en dirección y magnitud tanto en el Reino Unido como en Suecia.

Los criterios de elegibilidad incluían haber ingresado al estudio el 1 de enero de 2010, tener 16 años de edad y, en el Reino Unido, estar registrado durante al menos un año en un centro de atención primaria. El seguimiento finalizó con el fallecimiento, el cese del registro en un centro de atención primaria (Reino Unido), la emigración (Suecia) o la fecha de finalización del estudio (31 de diciembre de 2023 en el Reino Unido y 31 de diciembre de 2021 en Suecia), lo que ocurriera primero.

Se analizaron los datos para el primer diagnóstico registrado de cada persona de: autismo; discapacidad intelectual; TDAH; epilepsia; migrañas/dolores de cabeza; ansiedad; depresión; psicosis; trastornos bipolares; trastorno obsesivo-compulsivo y afecciones relacionadas; afecciones relacionadas con el estrés (incluido el trastorno de estrés postraumático); trastornos alimentarios; trastornos de la personalidad; tendencias suicidas/autolesiones; trastornos del sueño; y fatiga crónica.

También se registraron las primeras recetas (Reino Unido) o dispensaciones (Suecia) de antipsicóticos; antidepresivos; medicamentos anticonvulsivos; opioides; gabapentinoides; melatonina y benzodiazepinas/fármacos Z (sedantes).

En el Reino Unido, 24.537.039 adultos participaron en el estudio, de los cuales 141.119 habían sido diagnosticados con autismo. En Suecia, participaron 9.096.874 adultos, de los cuales 100.817 habían sido diagnosticados con autismo. Los primeros diagnósticos de autismo registrados en adultos fueron sistemáticamente más altos en Suecia que en el Reino Unido, pero el número de casos nuevos aumentó drásticamente en el Reino Unido después de 2020.

En el Reino Unido, la tasa de nuevos diagnósticos aumentó de 6 por cada 100.000 personas en 2010 a 64 en 2023. En Suecia, aumentó de 43 por cada 100.000 personas en 2010 a 65 en 2021. Los nuevos diagnósticos aumentaron más rápidamente entre los jóvenes de 16 a 20 años en ambas naciones, aumentando de 31 por cada 100.000 habitantes en el Reino Unido en 2010 a 364 en 2023, y de 165 por cada 100.000 habitantes en Suecia en 2010 a 361 en 2021. Los nuevos diagnósticos también aumentaron más rápidamente en las mujeres de ambos países, así como en las personas de etnia blanca en el Reino Unido y en aquellas con padres nacidos en Suecia.

En ambos países, la prevalencia estandarizada por edad fue sistemáticamente mayor en los hombres que en las mujeres, aumentando en ambos sexos durante el período de estudio hasta alcanzar el 1,4% en los hombres y el 0,7% en las mujeres en el Reino Unido en 2023, y el 1,8% en los hombres y el 1,2% en las mujeres en Suecia en 2021.

La prevalencia también aumentó con el tiempo en todos los grupos de edad y fue consistentemente mayor en los grupos de menor edad. La prevalencia del autismo entre jóvenes de 16 a 20 años fue del 4,1% en 2023 en el Reino Unido y en Suecia en 2021.

Con el tiempo, la proporción de adultos con autismo que tenían un diagnóstico previo de epilepsia, psicosis y/o discapacidad intelectual disminuyó, mientras que la proporción de aquellos con un diagnóstico previo de TDAH, ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales aumentó.

Por ejemplo, en el Reino Unido entre 2010 y 2023, los antecedentes de epilepsia entre adultos con diagnóstico reciente de autismo disminuyeron del 10% al 4%, mientras que los antecedentes de ansiedad aumentaron del 29% al 2023. Un poco más del 58%. Las tendencias fueron, en general, consistentes entre ambos sexos.

Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer las razones de los cambios observados en los perfiles de las personas diagnosticadas con autismo. Pero los investigadores señalan: "Las características de las personas diagnosticadas con autismo han cambiado drásticamente desde 2010 tanto en el Reino Unido como en Suecia".

Así, concluyen: "Si bien estos datos no permiten dilucidar si estos cambios indican una mayor apreciación de las formas matizadas del autismo, o diagnósticos erróneos de otras manifestaciones psiquiátricas como autismo, será necesario realizar esfuerzos para reconocer y abordar las necesidades con el apoyo adecuado".