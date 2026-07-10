Aumentan los ingresos hospitalarios por aborto espontáneo y embarazo ectópico tras la pandemia

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MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aborto espontáneo y el embarazo ectópico se encuentran entre las complicaciones más comunes del embarazo temprano y pueden tener importantes consecuencias físicas, psicológicas y económicas. Sin embargo, se sabe poco sobre las tendencias nacionales a largo plazo o cómo han cambiado las desigualdades socioeconómicas con el tiempo.

Los ingresos hospitalarios por aborto espontáneo y embarazo ectópico han aumentado en Inglaterra en los últimos años, según una investigación de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) presentada en la 42.ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), que se celebra el Londres (Reino Unido). El resumen del estudio se publica en 'Human Reproduction'.

CASI UN MILLÓN DE INGRESOS EN 20 AÑOS PARA UN PROBLEMA AÚN POCO VISIBLE

El análisis a nivel nacional también reveló desigualdades socioeconómicas persistentes y sustanciales en las complicaciones del embarazo temprano, que mostraron pocos indicios de reducirse durante el período de estudio de 20 años.

El análisis a nivel poblacional examinó 786.984 ingresos por aborto espontáneo, 211.727 ingresos por embarazo ectópico y 12.418.745 partos registrados en Inglaterra entre 2004 y 2024.

Los resultados revelaron cambios notables en los patrones de admisión a lo largo de las dos décadas estudiadas. Entre 2010 y 2018, los ingresos por aborto espontáneo disminuyeron significativamente, pasando de 45.232 a 37.398 anualmente (cambio porcentual anual [CPA] -2,06%). Se observó una disminución aún más pronunciada entre 2018 y 2021 (CPA -4,26%), con una caída de los ingresos anuales de 37.398 a 31.046.

Sin embargo, los ingresos hospitalarios volvieron a aumentar en el período posterior a la COVID-19 (2021-2024), registrándose 133.400 ingresos por aborto espontáneo en cuatro años.

Si bien los ingresos por embarazo ectópico aumentaron significativamente entre 2005 y 2012 (APC +2,81%), se mantuvieron relativamente estables durante varios años antes de volver a subir entre 2021 y 2024, cuando se registraron 44.577 ingresos y se observó una tendencia ascendente significativa (APC +4,28%).

Además de los cambios en los ingresos por aborto espontáneo y embarazo ectópico, el estudio halló una disminución en los partos. Los partos anuales cayeron de 636.401 en 2017 a 545.149 en 2024, lo que representa una tendencia descendente significativa (APC -2,26%).

La autora principal, Sindhu Sekar, del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño de la Universidad de Liverpool y del Liverpool Women's NHS Foundation Trust, declara: "Nos sorprendió el reciente aumento de ingresos hospitalarios por aborto espontáneo y embarazo ectópico. Es probable que las razones sean complejas, pero los cambios en la prestación de atención médica durante y después de la pandemia de COVID-19, las modificaciones en los hábitos de búsqueda de atención médica, el aumento de la edad materna, el incremento de los niveles de obesidad y otros factores de riesgo para la salud reproductiva podrían estar influyendo".

LA MISMA COMPLICACIÓN, PERO HASTA CASI TRES VECES MÁS INGRESOS EN LOS BARRIOS MÁS POBRES

También se observó una persistente desigualdad socioeconómica. Durante la última década, los ingresos por aborto espontáneo ascendieron a 71.104 entre las mujeres del decil más desfavorecido, en comparación con 26.414 entre las del decil menos desfavorecido, lo que representa una diferencia de aproximadamente 2,7 veces. En el caso del embarazo ectópico, se registraron 17.845 ingresos en el decil más desfavorecido, en comparación con 7.580 en el decil menos desfavorecido, lo que supone una diferencia de 2,4 veces.

Al analizar las desigualdades identificadas, Sekar explica: "Las mujeres más afectadas suelen ser aquellas que enfrentan mayores dificultades. Las mujeres que viven en comunidades más desfavorecidas tienen mayor probabilidad de experimentar factores de riesgo asociados con la pérdida del embarazo y enfrentan mayores obstáculos para acceder a la atención médica. Estos hallazgos resaltan la gran influencia que las circunstancias socioeconómicas generales pueden tener en la salud reproductiva".

De cara al futuro, los investigadores señalan que mejorar los resultados reproductivos y reducir las desigualdades requerirá acciones tanto en los servicios de salud como en la salud pública. Sekar recalca: "Garantizar el acceso equitativo a una atención de alta calidad durante el inicio del embarazo debe ser una prioridad. Fortalecer las Unidades de Evaluación del Embarazo Temprano, mejorar las vías de atención e invertir en prevención podría contribuir a mejorar los resultados y reducir las desigualdades".

Sobre las prioridades de investigación futuras, Sekar añade: "La pérdida gestacional se ha pasado por alto históricamente y ha recibido escasa financiación, a pesar de afectar a un gran número de mujeres y familias. Creemos que debería reconocerse como una prioridad fundamental en la investigación sobre la salud de la mujer. La siguiente fase de la investigación debería centrarse en comprender las causas, mejorar la atención, reducir las desigualdades y prevenir la pérdida gestacional evitable siempre que sea posible".