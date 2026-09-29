Aumentan los factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes hospitalizados en España, especialmente en mujeres

Archivo - Imagen de recurso de un paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia de la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular modificables ha aumentado entre las personas hospitalizadas por enfermedades cardiovasculares en España, con un empeoramiento especialmente acusado de algunos de estos factores entre las mujeres.

Así lo indica un estudio de ámbito nacional elaborado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), que ha analizado un total de 6.734.956 ingresos registrados entre 2007 y 2022 en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, el 56,1 por ciento correspondientes a hombres y el 43,9 por ciento a mujeres.

La investigación, publicada en 'European Journal of Preventive Cardiology', analiza la evolución de seis importantes factores de riesgo cardiovascular modificables: dislipidemia, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, hipertensión y diabetes mellitus.

Los resultados muestran un aumento de los cuatro primeros factores a lo largo del periodo analizado, mientras que la diabetes se mantuvo relativamente estable en el conjunto de los pacientes y la hipertensión disminuyó.

La hipertensión fue el factor de riesgo más frecuente, presente en el 43,8 por ciento de los ingresos, seguida de la dislipidemia (36,9%) y la diabetes mellitus (32%). Aunque se encontraron diferencias entre hombres y mujeres, estas no fueron consideradas clínicamente relevantes para ninguno de estos tres factores. No obstante, sí que se observaron importantes diferencias en la evolución del resto de indicadores entre hombres y mujeres.

EVOLUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN HOMBRES Y MUJERES

Las mayores diferencias entre sexos se observaron en el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad. El 29,5 por ciento de los ingresos de hombres presentaba antecedente de tabaquismo, frente al 7,5 por ciento de los de ingresos de mujeres. Sin embargo, el consumo de tabaco durante el periodo analizado aumentó un 5,3 por ciento entre las mujeres mientras que entre los hombres no se observó una tendencia estadísticamente significativa.

El consumo de alcohol también fue considerablemente más frecuente entre los hombres, con una prevalencia del 6,6 por ciento, frente al 0,6 por ciento en las mujeres. No obstante, su incremento medio anual también fue mayor entre ellas, 8,5 por ciento frente al 4,3 por ciento registrado en los hombres.

La dislipidemia aumentó significativamente en ambos sexos, aunque también lo hizo en mayor medida entre las mujeres, con un incremento medio anual del 4,5 por ciento, frente al 3,8 por ciento entre los hombres.

Por el contrario, la obesidad fue más frecuente entre las mujeres, con una prevalencia del 13,7 por ciento, frente al 9,8 por ciento en los hombres. Su incremento a lo largo del periodo estudiado fue, en este caso, mayor entre los hombres: 5,7 por ciento anual frente al 3,3 por ciento entre las mujeres.

La diabetes mellitus mostró asimismo una evolución diferente por sexos: su prevalencia aumentó una media del 1,8 por ciento anual entre los hombres, mientras que permaneció estable entre las mujeres. La hipertensión fue el único factor de riesgo que disminuyó claramente en ambos sexos, con un descenso medio anual más pronunciado entre las mujeres (-2,9 %) que entre los hombres (-1,1%).

Los investigadores consideran especialmente relevante la evolución observada entre las mujeres. Aunque el tabaquismo y el consumo de alcohol continúan siendo mucho menos frecuentes que entre los hombres, ambos factores aumentaron de forma más acusada en las mujeres durante el periodo estudiado.

A ello se suma el incremento de la dislipidemia y la elevada prevalencia de obesidad observada en este grupo, una evolución que podría contribuir a reducir progresivamente algunas de las diferencias históricas entre hombres y mujeres en el perfil de riesgo cardiovascular.