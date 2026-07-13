Por qué aumentan casos de papiloma plantar en los meses de verano

Pie con papiloma. - COLEGIO

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha ha recordado que el verano puede aumentar el riesgo de contraer papiloma plantar, conocido también como verruga plantar y que los pies son una parte más de nuestro cuerpo, una de las más importantes porque lo soportan todo, pero de la que muchas veces nos olvidamos.

"Si importante es hidratar nuestro cuerpo para combatir las altas temperaturas no lo es menos llevar esta recomendación práctica también a los pies", explica el Colegio en nota de prensa, donde detalla que el papiloma plantar es una infección viral provocada por el virus del papiloma humano (VPH) que afecta a la piel del pie.

Suele aparecer en zonas de apoyo y en el talón, aunque puede infectar a cualquier zona del pie e incluso de las uñas, generando molestias, dificultad al caminar y en cierto casos, un dolor intenso.

En este caso, se aconseja acudir a los profesionales de la Podología para resolver este molesto problema de salud, cuyo contagio se dispara al caminar descalzos en piscinas, vestuarios y duchas públicas, permitiendo que el virus penetre a través de pequeñas grietas o heridas en la piel.

Por lo general, el papiloma plantar afecta hasta a un 12% de la población en algún momento de su vida, siendo los niños y los adolescentes más propensos a sufrir esta patología, que tiende a aumentar en verano por la exposición de los pies a entornos húmedos y superficies frecuentadas por muchas personas.

Desde el Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha, su presidenta, Elena Carrascosa, destaca que existen diferentes alternativas de tratamiento para las verrugas plantares, en función de dónde se localicen y el tamaño de la lesión. También recuerdan desde el órgano colegial que es habitual confundir el papiloma con un callo, ya que ambos pueden presentar externamente un aspecto parecido.

El callo aparece por presión o roce continuado y generalmente conserva las líneas naturales de la piel y suele doler más al presionar directamente sobre la zona. En cambio el papiloma elimina esas líneas de la piel y presenta pequeños puntos oscuros en su interior, que se corresponden con capilares sanguíneos, en este caso el dolor suele notarse más al pellizcar lateralmente la lesión.

Aunque no siempre es posible evitar el contacto con el virus, existen medidas sencillas para reducir el riesgo de contagio durante el verano como utilizar calcetines de látex o chanclas en piscinas, duchas y vestuarios; no caminar descalzo en zonas húmedas de uso público; secar bien los pies después del baño, especialmente entre los dedos; mantener los pies limpios; y revisar periódicamente la piel de los pies para detectar cualquier cambio.