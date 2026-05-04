El auge de la fotoprotección oral: beneficios reales y límites que debes conocer

MADRID, 4 May. (EDIZIONES) -

La fotoprotección solar, o las llamadas 'pastillas solares' han ganado popularidad como una supuesta alternativa -o complemento- a la crema fotoprotectora en los últimos tiempos. Pero, ¿realmente funcionan? Según los dermatólogos, la fotoprotección oral sí cuenta con evidencia científica, aunque su papel está lejos de lo que muchos imaginan.

El caso es que no actúa como una barrera frente al sol, sino que ayuda a la piel a defenderse del daño oxidativo y de la inflamación provocados por la radiación ultravioleta. Entender qué puede aportar -y qué no- es clave para no caer en una falsa sensación de seguridad.

Así nos lo explica durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) la dermatóloga Cristina Eguren, quien asegura, eso sí, que la fotoprotección oral no es un "protector solar en pastillas", sino un complemento: "No crea una pantalla sobre la piel, ni sustituye al fotoprotector tópico. Lo que hacen estos activos (como el extracto de Polypodium leucotomos, la nicotinamida, o algunos antioxidantes) es aumentar la capacidad de la piel para defenderse frente al estrés oxidativo, frente a la inflamación, y parte del daño celular inducido por la radiación ultravioleta".

Por eso, asegura que la fotoprotección oral no puede sustituir en ningún caso al protector solar tópico, y destaca que "ésta es la idea más importante a la hora de hablar de este tipo de suplementación". De hecho, llama la atención sobre el hecho de que la fotoprotección oral no sustituye al fotoprotector tópico, ni a la ropa, ni a la sombra. "No ofrece un SPF medible como una crema solar, no bloquea la radiación en la superficie de la piel, y no evita por sí sola una quemadura", tal y como menciona la doctora Eguren.

BENEFICIOS DE LA FOTOPROTECCIÓN SOLAR: UN COMPLEMENTO

No obstante, sí remarca esta experta que sí se ha visto en algunos estudios una posible reducción del eritema inducido por la radiación ultravioleta, así como una mejora de marcadores de daño solar, especialmente con 'Polypodium leucotomos'.

"El beneficio más razonable de la fotoprotección oral es como protección adicional, no como protección principal. Puede ayudar a reducir la respuesta inflamatoria al sol, el enrojecimiento, y el estrés oxidativo, y puede ser útil en personas con tendencia a manchas, melasma, fotoenvejecimiento, o piel muy reactiva al sol", detalla la también vicecoordinadora del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la AEDV, y fundadora de Clínica Eguren.

Remarca, eso sí, que su empleo no debe generalizarse, sino individualizarse cada caso. Insiste en que la fotoprotección solar puede ser útil sobre todo en personas con piel muy clara, facilidad para quemarse, antecedentes personales de cáncer cutáneo no melanoma, queratosis actínicas, daño solar acumulado, melasma o hiperpigmentaciones, enfermedades fotosensibles, pacientes que toman fármacos fotosensibilizantes, o personas con exposiciones solares intensas por trabajo, deporte, o estilo de vida.

FOTOPROTECCIÓN SOLAR Y CÁNCER DE PIEL

En cuanto al cáncer cutáneo mantiene esta experta que "hay que ser muy prudentes", dado que la evidencia más sólida en prevención de cáncer cutáneo no melanoma se ha visto con nicotinamida en pacientes de alto riesgo, especialmente personas con antecedentes de carcinomas cutáneos.

"Pero esto no significa que cualquier persona sana que tome un suplemento vaya a prevenir un cáncer de piel. El mensaje importante es que puede sumar, pero no sustituye a lo que de verdad salva piel: evitar quemaduras, usar fotoprotector, ropa, sombra y revisiones dermatológicas.

LA MEJOR FORMA DE TOMAR FOTOPROTECCIÓN ORAL

¿Cuándo y cómo debería tomarse para que tenga algún efecto?, preguntamos en última instancia a esta portavoz de la AEDV, subrayando que todo "depende mucho del compuesto", y por eso hace hincapié en que hay que evitar mensajes tipo 'una pastilla antes de la playa y listo'.

"En general, muchos suplementos requieren uso continuado durante días o semanas para alcanzar un efecto biológico relevante. En el caso de 'Polypodium leucotomos' hay estudios con pautas de 240 miligramos dos veces al día durante semanas, con reducción de efectos dañinos inducidos por UV. En nicotinamida, los estudios de prevención en pacientes de alto riesgo han utilizado 500 miligramos dos veces al día. Pero la pauta debe decidirse según el paciente, el objetivo, y los antecedentes. No es lo mismo alguien con melasma que alguien con antecedentes de carcinoma cutáneo", agrega esta dermatóloga del GEDET.

Sí reconoce que, en general, estos suplementos tienen buen perfil de seguridad, pero sí avisa de que "natural no significa inocuo", de forma que en algunos casos pueden desarrollarse con su toma molestias digestivas, alergias, interacciones con medicación, o problemas en situaciones especiales como embarazo, lactancia, enfermedades crónicas, o tratamientos inmunosupresores. "Aunque en realidad el mayor riesgo es que la persona se confíe, sustituya el suplemento por otras medidas de fotoprotección, y se exponga más", añade.

Con todo ello, la doctora Eguren insiste en que siguen siendo imprescindibles frente a la protección solar las siguientes medidas: evitar la exposición en horas centrales, buscar sombra, usar ropa, sombrero y gafas, aplicar fotoprotector de amplio espectro SPF 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas si la exposición solar es continua o después del baño o sudor.