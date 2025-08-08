Atletas de élite y artistas de alto rendimiento comparten habilidades motoras generales que marcan la diferencia

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Contrariamente a la creencia de que las habilidades motoras atléticas son altamente específicas de cada deporte o actividad, una nueva investigación ha descubierto rasgos fundamentales no examinados previamente asociados con un rendimiento de clase mundial en una variedad de disciplinas atléticas.

La nueva investigación, realizada por el Instituto de Ingeniería Médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, ha revelado que una pequeña cantidad de "habilidades motoras generales" elevan a estos expertos por encima de los competidores de nivel regional y novatos, con implicaciones interesantes para el deporte competitivo y la salud musculoesquelética.

Esta investigación se llevó a cabo sobre los músculos de atletas de clase mundial y artistas de alto rendimiento, y, en parte, utilizando las herramientas e instalaciones del Laboratorio de Inmersión MIT.nano y se presentó en la Conferencia Anual de la Sociedad de Biología Experimental en Amberes, Bélgica.

"Descubrimos que los expertos de talla mundial en todos los campos minimizan los movimientos ineficientes del tejido elástico en comparación con los atletas de nivel regional y los no expertos", relata Praneeth Namburi, científico investigador del Laboratorio de Inmersión MIT.nano en el Instituto de Ingeniería Médica del MIT.

Estos movimientos ineficientes del tejido elástico, incluidos los temblores fisiológicos, no contribuyen en nada al efecto neto de los músculos sobre el movimiento de los segmentos del cuerpo, desperdiciando efectivamente tiempo y energía valiosos que los músculos podrían usar productivamente.

Utilizando una combinación de captura de movimiento, acelerometría e imágenes de ultrasonido con aprendizaje profundo y análisis de flujo óptico, el doctor Namburi y su equipo rastrearon simultáneamente los movimientos corporales externos y el movimiento del tejido elástico interno, como los músculos y los tejidos conectivos asociados, durante una tarea de alcance simple realizada por atletas de clase mundial y atletas de nivel regional provenientes de diversas disciplinas, así como por personas no expertas sin entrenamiento.

Los investigadores se sorprendieron al descubrir que los atletas de nivel regional mostraban ineficiencias de movimiento corporal similares a los no expertos, pero producían mejores resultados al lograr la misma cantidad de movimiento corporal con cambios relativamente menores en la longitud de los músculos.

"Si bien puede parecer intuitivo que los músculos de los expertos se muevan de forma diferente a los de los intermedios y los no expertos, es menos obvio que los movimientos musculares de los expertos en diferentes disciplinas difieran de los de los no expertos de la misma manera", expone el doctor Namburi.

"Sin embargo, observamos que los expertos de diferentes campos comparten características comunes: menos temblores, reducción de los movimientos musculares transversales y cambios de longitud muscular más efectivos", añade.

"Esta investigación podría beneficiar a atletas y artistas escénicos al desarrollar hábitos de entrenamiento sostenibles, a la vez que reduce los costos de atención médica al crear una fuerza laboral menos susceptible a lesiones como el dolor de espalda", indica Namburi.

"Por ejemplo, podría alertar a los atletas cuando sus movimientos no son óptimos, lo que ayuda a reducir el riesgo de lesiones, o podría ayudar a identificar a aquellos con un movimiento naturalmente eficiente, lo que solemos llamar talento".

Este estudio proporciona evidencia que sugiere que se pueden alcanzar niveles expertos en estas habilidades motoras generales mediante entrenamiento personal.

"Con solo unos minutos de biorretroalimentación basada en el temblor, los atletas de rendimiento intermedio redujeron su frecuencia de temblor y la velocidad de la interfaz músculo-esquelética a niveles expertos, aunque ralentizando el movimiento, lo que demuestra que estos indicadores no son estrictamente fijos", concluye Namburi.

Sin embargo, el doctor Namburi recomienda cautela al interpretar estos hallazgos, ya que, si bien reducir estas ineficiencias puede conducir a una calidad de movimiento excepcional, esto por sí solo no es suficiente para alcanzar su nivel.