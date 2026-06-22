ASOFAP pide "potenciar las piscinas como instrumento de salud pública" por su repercusión "física, mental y social" - ASOFAP

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscinas (ASOFAP), Agustí Ferrer, ha señalado que es necesario "potenciar las piscinas como instrumento de salud pública del siglo XXI" por su repercusión "física, mental y social".

"Esto va de salud pública, de políticas de salud pública, con un enfoque especial en el ámbito preventivo, frente al asistencial", ha manifestado durante la 'Jornada Piscinas y Salud en España: radiografía de una infraestructura de salud esencial', encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, en el que se ha presentado el informe 'Piscinas y Salud en España', realizados ambos por esta organización.

A juicio de Ferrer, existe ya "evidencia científica" al respecto, que "lo avala", motivo por el que ha reclamado "dar pasos en esta línea". "La gente, fruto del cambio climático, demanda estas instalaciones", ha manifestado, señalando en este sentido que España cuenta "con un parque de más de 120.000 piscinas de uso público".

La nación dispone de "una infraestructura excelente para hacer llegar de manera rápida estos beneficios a la ciudadanía; no partimos de cero, partimos de una situación mucho mejor que la de otros países europeos con los mismos retos", ha sostenido, aclarando que estos desafíos se centran en "el envejecimiento de la población", con "una tendencia que es previsible que se acentúe". "Hay un aumento de la esperanza de vida y una tasa de natalidad reducida", ha ahondado.

Todo ello provoca "un aumento de enfermedades crónicas, neurológicas, cardiovasculares y de Salud Mental", ha insistido, para añadir "sedentarismo, problemas de Salud Mental en distintas capas, soledad no deseada e impacto del cambio climático". Ante todo ello, ha incidido en que las piscinas son "un elemento de utilidad contrastada", que "debería explotarse" para "que un mayor número de ciudadanos puedan beneficiarse".

En este contexto, ha destacado un trabajo realizado en 2025, el cual mostró el "impacto" de las piscinas "en pequeños municipios de la España vaciada", los cuales "transforma de manera relevante". Con estos elementos, se ha observado, según ha afirmado, más práctica deportiva entre personas que no la desarrollaban, más interacciones sociales y menos soledad no deseada.

Tras ello, se ha referido al estudio presentado, bajo cuya evidencia ASOFAP ha reivindicado integrar las piscinas en las estrategias de promoción de la salud y prescripción de ejercicio físico. "Las políticas preventivas de salud pública son más eficiente que las asistenciales", teniendo "beneficios" también en "reducción de consumo de fármacos y sufrimiento de patologías de otras índoles", ha expresado.

CUATRO CASOS DE ESTUDIO

Esta investigación incluye el estudio de cuatro casos: el 'Programa de Actividades Acuáticas Terapéuticas' del Centro Médico Deportivo de Granada, en el que la piscina es un recurso terapéutico dentro del sistema público; la Unidad de Terapia Acuática (UTA) de la Fundación San Juan de Dios-Instituto San José de Madrid, que es un complemento avanzado a la rehabilitación convencional; el 'Proyecto Thalassa'-Parc Sanitari Sant Joan de Déu de la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, que emplea este medio en el abordaje de personas con trastornos mentales severos, como esquizofrenia, psicosis y depresión mayor; y el 'Programa de Natación Adaptada' del Club Natació Barcelona, que acoge a personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y parálisis cerebral.

El primero ha sido expuesto por el director del Centro Médico Deportivo de Granada, Miguel Ángel Gallo, quien ha reclamado que las derivaciones se hagan "de forma automática a centros deportivos" y que el sistema sanitario financie "gran parte o la totalidad del trabajo en la piscina". La terapia acuática "tiene que estar integrada en la salud pública", ha subrayado, por su parte, la fisioterapeuta de la UTA de la Fundación San Juan de Dios-Instituto San José, María Alonso.

"Necesitamos herramientas de prescripción social", ha manifestado la psiquiatra adjunta del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Marta Coromina, mientras que el entrenador del 'Programa de Natación Adaptada' del Club Natació Barcelona, Jesús Collado, ha expuesto que la piscina "aporta un valor social a las personas con discapacidad".

Al respecto, Ferrer ha señalado que "el ejercicio en el agua mejora la capacidad cardiovascular, la fuerza y el control del peso", entre otros factores, lo que "reduce la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, la obesidad y las caídas en mayores". Las piscinas "son una herramienta de salud preventiva que nos ayuda a llegar a edades más avanzadas" con "mejor calidad de vida", ha afirmado, destacando su "importante capacidad terapéutica".

Además, ha puesto de relieve que representan "un entorno único para mejorar el bienestar" cuando "la enfermedad ya existe", algo que se observa, por ejemplo, "en procesos de rehabilitación" y "en personas con problemas de movilidad". Junto a ello, es una opción que "mejora el estado de ánimo, favorece el descanso y contribuye al bienestar psicológico", ha asegurado. "Es una infraestructura de salud integral", ha resumido.

"La expansión de programas de prescripción de actividad física abre una oportunidad histórica para integrar las piscinas en estos programas", ha insistido, al tiempo que ha manifestado que esto es algo que se lleva a cabo en algunas zonas, como los ejemplos que recoge este trabajo. Ello supone "un ahorro" para el sistema sanitario, ha esgrimido, aprovechándolo para destacar la importancia de "avanzar en la medición de ese impacto positivo".

NECESIDAD DE INDICADORES PARA MEDIR EL IMPACTO

"Debemos disponer de indicadores que nos permitan cuantificar cuánto contribuyen a mejorar la salud y el ahorro sanitario", ha señalado en relación con las piscinas. Precisamente en esta línea, ha anunciado que, en noviembre y en Lyon, ASOFAP va a presentar los resultados preliminares de un programa piloto realizado junto al país galo y Estados Unidos para obtener "un sistema estandarizado de medición de este impacto".

En consonancia con la importancia de este recurso se ha mostrado la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Margarita Palau Miguel, que aboga por "promover hábitos saludables y actividades que mejoren la salud física y mental". Para ello, las piscinas son "un ejemplo", ha asegurado.

Estas "no son solo un espacio de recreo", sino que "fomentan la actividad física, la Salud Mental, la rehabilitación y la socialización", ha proseguido, para agregar que son importantes "las políticas sanitarias". Al respecto, ha puesto en valor "los controles de calidad" y normativas como "las de aforo".

La opinión política ha sido completada por miembros de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja. Así, la portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP), Elvira Velasco, ha mostrado la apuesta por estos tratamientos para que "se prescriban en los medios adecuados" y "con los profesionales adecuados". "La colaboración público privada es trascendental", ha afirmado, para incidir en la necesidad de "invertir más en prevención".

"Hay que impulsar la prevención de las enfermedades", ha sostenido, por su parte, la portavoz adjunta de Sanidad del PSOE, María Sainz Martín, quien también ha reclamado "que se favorezca esa conexión público privada". "La clave está en la prevención", ha asegurado su homólogo en Vox, Tomás Fernández Ríos, quien ha añadido que "el coste-beneficio es increíble".

Por último, el cierre de esta jornada ha correspondido al vicepresidente de ASOFAP, Dario Vicario, quien ha insistido en que es oportuno que las piscinas sean reconocidas como elementos "al servicio de la salud pública". "Son una de las infraestructuras de salud más cercanas y accesibles", ha enfatizado.