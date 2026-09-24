La Asociación Española Contra el Cáncer reclama mayor financiación y estabilidad en la investigación en cáncer

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer ha reclamado que la investigación en cáncer tenga más financiación, que sea estable y que se mantenga en el tiempo.

Así se ha pronunciado la organización en el décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Day, WCRD), que se celebra este 24 de septiembre.

"La pandemia nos enseñó que la investigación salva vidas cuando existe voluntad política para priorizarla. Europa no puede esperar a tener una nueva crisis para actuar. Debemos garantizar que la salud y el cáncer, como una de las principales causas de muerte, siga siendo una prioridad estratégica", ha destacado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Fundación Científica, Ramón Reyes, durante un diálogo estratégico sobre investigación en cáncer en Europa, celebrado en Bruselas.

Para Reyes, Europa puede ser más competitiva y, al mismo tiempo, más justa en salud. "Para conseguirlo, debemos proteger la continuidad de la investigación contra el cáncer, medir el éxito por su impacto en los pacientes y garantizar que ningún ciudadano quede atrás por el lugar en el que vive", ha añadido.

'PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE IMPULSAN PROYECTOS DE VIDA'

La asociación también ha presentado durante este mes su nueva campaña 'Investigación con impacto: Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida', centrada en mostrar cómo los avances científicos financiados actualmente se traducen en resultados concretos para los pacientes, entre los que se destaca una mayor supervivencia y mejor calidad de vida.

El vídeo principal de la campaña gira en torno a varias entrevistas a investigadores españoles que cuentan, de forma científica, cuáles son los avances que han conseguido con sus proyectos en el laboratorio. Tras una conversación sobre los resultados científicos, la entrevistadora desvela su verdadera identidad: es una paciente con cáncer metastásico desde hace ocho años y que, gracias a la investigación, ha podido haciendo cumplir su proyecto de vida.

Actualmente la Asociación apoya la mayor red de investigación en cáncer de España con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo que investigan todas las fases de la enfermedad y todo tipo de tumores.

Esta red está compuesta por más de 3.000 investigadores e investigadoras que desde 2020 han generado 1.950 avances contra el cáncer y solo en 2025 han alcanzado 352 nuevos resultados. Además, la Asociación promueve 37 ensayos clínicos y desarrolla actividades de divulgación que han llegado ya a más de 500.000 personas en todo el ámbito nacional.

INVESTIGACIÓN DE TUMORES DE BAJA SUPERVIVENCIA

En el marco del Mes Mundial de la investigación en Cáncer, la asociación ha presentado la segunda convocatoria de sus Ayudas Reto AECC 70% Supervivencia, a través de las cuales destinará un total de 10 millones de euros para investigar el glioblastoma, el tumor cerebral más frecuente. Son 3 ya los proyectos que en esta convocatoria investigan tumores con baja supervivencia.

Liderado por el doctor Joan Seoane, del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona y el doctor Juan Manuel Sepúlveda, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el proyecto 'GLIOLIFE-AECC: Descifrar el glioblastoma para prevenirlo y mejorar la inmunoterapia' cuenta con un equipo distribuido en más de 22 centros de 12 provincias, además de una red de 24 hospitales de 13 provincias.

El objetivo de esta investigación es estudiar el origen del glioblastoma, el tumor cerebral maligno más frecuente en adultos y uno de los que tiene peor pronóstico, para avanzar en su prevención y desarrollar nuevas inmunoterapias para contribuir a superar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer para el año 2030.