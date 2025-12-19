La Asociación Afectados CDKL5 lanza la convocatoria de la Beca de Investigación en CDKL5 de 2026

Convocatoria de la beca. - AACDKL5

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Afectados CDKL5 (AACDKL5) ha anunciado la convocatoria de la Beca de Investigación CDKL5 2026, una iniciativa dirigida a investigadores predoctorales y postdoctorales que desarrollen su labor en centros de investigación, hospitales o universidades españolas dentro del ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.

Según informan, gracias a la colaboración entre la multinacional Howmet Aerospace y la AACDKL5, la dotación de la ayuda se ha triplicado con respecto a la edición anterior hasta alcanzar una cuantía de 15.000 euros. "Esto permitirá apoyar proyectos más ambiciosos y de mayor impacto en beneficio de las personas afectadas por el Síndrome por Deficiencia en CDKL5 (CDD)", apuntan desde la Asociación.

Con esta beca, la AACDKL5 busca fomentar estudios innovadores que contribuyan al conocimiento de la enfermedad y al avance científico en la búsqueda de nuevas terapias y tratamientos de precisión con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias.

En este sentido, la beca tiene por finalidad financiar proyectos predoctorales y/o postdoctorales de calidad que podrán centrarse, entre otros ámbitos, en: validación en la práctica clínica de tecnologías, biomarcadores o procedimientos de medicina personalizada de precisión; diseño y validación de nuevos mecanismos terapéuticos, estudios traslacionales o de neurodesarrollo, y colaboración estrecha con familias, pacientes y sus representantes para identificar necesidades no cubiertas.

El Síndrome por Deficiencia en CDKL5 es una encefalopatía epiléptica de origen genético que afecta principalmente a niñas, ligada al cromosoma X. Se caracteriza por crisis epilépticas difíciles de controlar, retrasos graves en el desarrollo y problemas motores y cognitivos. Debido a la complejidad de la enfermedad y la limitada disponibilidad de tratamientos efectivos, la investigación científica resulta clave para mejorar el diagnóstico, el manejo clínico y explorar nuevas terapias.

El comité científico de la AACDKL5 evaluará los proyectos según criterios de calidad científica, viabilidad y relevancia para el estudio del CDD, considerando la solidez de la hipótesis, la idoneidad de los métodos y el potencial impacto de los resultados. El resultado de la convocatoria se anunciará a finales de abril y la entrega oficial de la beca se realizará en el mes de mayo en el marco del II Congreso Nacional Médico Científicode CDKL5.