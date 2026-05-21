El asma grave rara vez aparece sola: así lo confirma una investigación internacional

Archivo - Mujer con asma, inhalador - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Convivir con asma grave es un desafío diario, pero la afección pulmonar podría ser solo la punta del iceberg. Un macroestudio europeo sin precedentes ha analizado las historias clínicas de miles de pacientes para demostrar que la inmensa mayoría lucha contra múltiples patologías crónicas a la vez; un hallazgo que promete cambiar por completo cómo los médicos tratan esta enfermedad.

El nuevo estudio ha revelado que la mayoría de las personas que padecen asma grave también luchan contra otros problemas de salud que pasan desapercibidos.

LA REGLA DE LAS TRES PATOLOGÍAS OCULTAS

El estudio fue dirigido por académicos de la Universidad de Southampton, el Hospital Universitario de Southampton y el Centro de Investigación Biomédica (BRC) de Southampton del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) de Reino Unido. Los resultados se publican en 'Lancet Regional Health'.

Los investigadores que analizaron datos de miles de pacientes descubrieron que las enfermedades adicionales, que van desde la obesidad hasta la osteoporosis, tienden a aparecer en grupos. Se dice que identificar estos patrones podría ser la clave para lograr tratamientos más eficaces para quienes se ven más afectados por esta enfermedad.

Los expertos colaboraban con SHARP (Severe Heterogeneous Asthma Research collaboration: Patient centred), una iniciativa de colaboración en investigación clínica de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS). Este estudio ofrece la primera descripción detallada de cómo las afecciones de salud crónicas suelen presentarse juntas en pacientes con asma grave.

El doctor Ramesh Kurukulaaratchy, autor principal del estudio, es profesor de Medicina Respiratoria y Alergia en la Universidad de Southampton. Según indica, los resultados demostraban que casi todos los pacientes con asma padecían al menos otro problema de salud importante, y la mayoría sufría tres o más.

"Los patrones que encontramos estaban relacionados con el grado de control del asma, la frecuencia de los ataques y los tratamientos necesarios", subraya el profesor Kurukulaaratchy, quien también trabaja como consultor honorario en el Hospital Universitario de Southampton.

LOS TRES PERFILES CLÍNICOS IDENTIFICADOS

Una mejor comprensión de estos patrones nos ayudará a ir más allá del asma y a mejorar la atención a las personas que viven con asma grave.

El estudio analizó datos recopilados de 2.700 pacientes en 11 países europeos. Aunque el asma afecta a cada persona de manera diferente, los investigadores identificaron tres perfiles distintos que aparecieron de forma constante en todos los grupos de pacientes.

En el grupo de alto uso de esteroides, los pacientes reportaron altas tasas de osteoporosis combinadas con aumento de peso causado por los tratamientos con esteroides. Luego estaba el grupo de alergias graves, incluyendo eccema junto con fiebre del heno o rinitis. Finalmente, un tercer grupo de pacientes con sinusitis crónica y pólipos nasales.

COMPRENDER PATRONES PUEDE MEJORAR EL TRATAMIENTO

La doctora Anna Freeman, coautora principal y consultora respiratoria del Hospital Universitario de Southampton, declara: "Las personas con asma grave a menudo conviven con otras afecciones importantes, pero hasta ahora no comprendíamos del todo cómo estaban relacionadas. Con nuestros resultados, podemos mejorar la calidad de vida de millones de personas en toda Europa que actualmente luchan por mantener bajo control su asma grave".