Así consigue el coronavirus provocar hasta 30 estornudos por minuto

Archivo - Estornudar - RGSTUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) llevan cinco años investigando las artimañas de los coronavirus como el SARS-CoV-2 y cómo interactúan con el sistema nervioso y el sistema inmunitario para provocarnos dolor de cabeza, los estornudos o la tos.

Ahora, Diana Bautista y otros miembros de su laboratorio en la Universidad de California en Berkeley, informan en la revista 'Neuron' que las proteínas del SARS-CoV-2 estimulan directamente los nervios sensoriales, provocando estornudos, tos y dolor.

La opinión predominante era que estos síntomas se debían a mediadores inflamatorios liberados por células epiteliales e inmunitarias infectadas que actúan sobre las neuronas sensoriales. Este estudio demuestra que existe otra vía por la cual los virus provocan estornudos, tos y disfunción respiratoria.

LA PROTEÍNA PLPRO ACTIVA DIRECTAMENTE LOS NERVIOS SENSORIALES

Esta es la primera evidencia de que las proteínas virales pueden activar directamente los nervios sensoriales para provocar síntomas virales, lo que podría dar lugar a intervenciones terapéuticas. Esta activación directa también podría ayudar a explicar algunas de las afecciones crónicas asociadas con la COVID persistente, como dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos persistente, dolor de garganta y dolor de pecho.

La proteína viral específica que activa los nervios sensoriales es una proteasa conocida como PLpro, por proteasa similar a la papaína. Esta, junto con otra proteasa llamada Mpro (proteasa principal), se produce en las células infectadas por el virus y corta las largas poliproteínas virales en las proteínas individuales cruciales para la replicación. Después de que el virus destruye estas células, su contenido (incluidas las proteasas virales) se libera en el cuerpo y estimula un subconjunto de nervios sensoriales llamados nociceptores, que se encuentran en las vías respiratorias y son particularmente sensibles a los estímulos nocivos.

Si bien el fármaco Paxlovid actúa sobre la Mpro y alivia algunos síntomas de la COVID-19, actuar sobre la PLpro también podría ser beneficioso. Desde el inicio de la pandemia, se han desarrollado numerosos fármacos dirigidos a la PLpro, aunque ninguno ha sido aprobado para el tratamiento de la COVID-19.

"Creemos que estos inhibidores de la proteasa, en cuyo desarrollo se ha invertido mucho tiempo y dinero, podrían ser importantes no solo para prevenir la replicación viral", argumenta la investigadora Diana Bautista. "También podrían ayudar a tratar síntomas como la tos, lo que limitaría la propagación del virus y, potencialmente, prevendría la COVID-19 grave en personas susceptibles".

Los investigadores también descubrieron que la proteína Mpro activa directamente las neuronas sensoriales, aunque provoca reacciones diferentes a las de la proteína PLpro. Además, están descubriendo que otros virus, como el de la gripe, desencadenan síntomas de maneras distintas.

"Existen muchas maneras en que las infecciones virales y bacterianas pueden actuar en nuestro organismo; hay distintas vías moleculares y celulares que desencadenan este tipo de hiperreactividad de las vías respiratorias", explica Bautista. "Con tantos patógenos emergentes, apenas estamos empezando a comprender cómo funcionan. Hasta ahora, parece que pueden provocar síntomas tanto a través del sistema inmunitario como del sistema nervioso, utilizando diferentes mecanismos moleculares. Creo que aún nos queda mucho por descubrir".

Esto lleva a plantearse si los síntomas como la tos y los estornudos protegen principalmente al huésped expulsando el virus, o ayudan a que el virus llegue a más personas. "Quizás un poco de ambos, al final. Si se detecta a tiempo, es beneficioso eliminar la mayor cantidad posible de virus antes de que pueda infectar otras células. Por lo tanto, es bueno tener estos síntomas al principio para estornudar y expulsar la mucosidad que contiene el virus", reflexiona la investigadora.

Bautista se especializa en el estudio de las neuronas sensoriales implicadas en el tacto, el picor y el dolor, y en trabajos anteriores identificó el receptor específico, llamado TRPA1, que responde a las sustancias químicas presentes en el wasabi y el ajo. También ha investigado cómo las sustancias químicas afectan a los nervios trigéminos que inervan la cara, nervios que pueden inflamarse y causar dolor durante una infección por COVID-19.

En cierto modo, la investigación sobre cómo interactúan los coronavirus con los nervios sensoriales fue una extensión natural de este trabajo previo. En el presente artículo, Bautista y sus colegas demuestran que la PLpro reacciona con una sustancia en la superficie de las neuronas sensoriales para activar el canal iónico TRPA1 (el mismo canal que activan el wasabi y el ajo), lo que desencadena dolor, estornudos, tos e inflamación de las vías respiratorias. El TRPA1 provoca esencialmente la liberación de neuropéptidos que, a su vez, desencadenan reflejos y otras consecuencias fisiológicas.

Para demostrar la función de PLpro, ella y su equipo purificaron la proteína y demostraron que esta por sí sola era suficiente para activar neuronas sensoriales cultivadas. Cuando se eliminó la actividad enzimática de la proteasa mediante la inactivación del sitio catalítico de la proteína, esta no tuvo ningún efecto sobre las neuronas sensoriales.

Posteriormente, los investigadores aplicaron 2 microlitros de PLpro purificada en la nariz de los ratones. Mientras que el agua sola podía provocar un único estornudo, la PLpro provocó hasta 30 estornudos por minuto.

Así descubrieron que la PLpro desencadenaba hipersensibilidad mecánica y dolor, lo que sugiere que la activación directa de los nervios sensoriales podría ser un mecanismo que desencadena los dolores y molestias asociados con la infección viral.

La PLpro de otras dos variedades de coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS, también activó las neuronas sensoriales. Si bien el nuevo artículo responde a algunas preguntas sobre cómo interactúan los virus con el sistema nervioso su laboratorio aún tiene muchas cuestiones abiertas por responder.