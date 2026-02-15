Así la ciencia ha logrado que la gente pase de ser egoísta a altruista

Archivo - Mujer dando la mano, ayudar, altruismo - PIXELVISTA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La disposición a ayudar a otros, incluso cuando nos cuesta algo, sostiene buena parte de la vida en común, pero no todas las personas se comportan igual ante situaciones de desigualdad. Investigadores han realizado un experimento con estimulación cerebral no invasiva que muestra que modificar la comunicación entre ciertas áreas puede inclinar ligeramente la balanza hacia decisiones más generosas, sin cambiar las reglas del juego ni las recompensas.

ENTENDER POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS SON MÁS ALTRUISTAS

Al criar a sus hijos, los padres suelen esforzarse por enseñarles a ser amables y a compartir, a pensar en los demás y sus necesidades, a ser altruistas. Esta actitud altruista es crucial para el funcionamiento de una sociedad. Y, sin embargo, mientras algunas personas crecen dedicándose a los demás, otras se las arreglan para crecer con egoísmo.

El estudio de la Universidad Normal del Este de China y de la Universidad de Zurich en Suiza, publicado en 'PLOS Biology', ha demostrado que estimular dos áreas del cerebro, empujándolas para que se activen colectivamente de la misma manera, aumenta la capacidad de una persona para comportarse de manera altruista.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL NO INVASIVA EN EL JUEGO DEL DICTADOR

Para comprender qué áreas y conexiones cerebrales podrían subyacer a las diferencias individuales en el altruismo, los investigadores pidieron a 44 participantes que completaran 540 decisiones en un Juego del Dictador: ofrecían compartir una cantidad de dinero con otra persona, que luego ellos podían conservar. Cada vez, el participante podía ganar más o menos dinero que su pareja, pero las cantidades variaban.

Mientras los participantes jugaban, los investigadores estimularon sus cerebros con estimulación transcraneal de corriente alterna (CA) en los lóbulos frontal y parietal. La estimulación se programó para que las neuronas de esas áreas se activaran juntas en patrones repetitivos, entrenándolas a ritmos de oscilación gamma o alfa.

MÁS DECISIONES GENEROSAS CUANDO SE SINCRONIZAN DOS ÁREAS DEL CEREBRO

Los autores descubrieron que durante la estimulación con corriente alterna, diseñada para mejorar la sincronía de las oscilaciones gamma en los lóbulos frontal y parietal, los participantes eran ligeramente más propensos a tomar una decisión altruista y ofrecer más dinero a otra persona, incluso cuando podían ganar menos que su pareja.

Mediante un modelo computacional, los investigadores demostraron que la estimulación estimulaba las preferencias altruistas de los participantes, haciéndoles considerar más a su pareja al sopesar cada oferta monetaria. Los autores señalan que no registraron directamente la actividad cerebral durante los ensayos, por lo que estudios futuros deberían combinar la estimulación cerebral con la electroencefalografía para mostrar el efecto directo de la estimulación en la actividad neuronal.

Sin embargo, los resultados sugieren que las decisiones altruistas podrían tener una base en la actividad sincronizada de los lóbulos frontal y parietal del cerebro.

"Identificamos un patrón de comunicación entre regiones cerebrales vinculado a las decisiones altruistas. Esto mejora nuestra comprensión básica de cómo el cerebro apoya las decisiones sociales y sienta las bases para futuras investigaciones sobre la cooperación, especialmente en situaciones donde el éxito depende de la colaboración", señala el coautor Christian Ruff.

"Lo nuevo aquí es la evidencia de causa y efecto: cuando alteramos la comunicación en una red cerebral específica usando estimulación dirigida y no invasiva, las decisiones de compartir de las personas cambiaron de manera consistente, modificando la forma en que equilibraban sus propios intereses frente a los de los demás", afirma el coautor Jie Hu, de la Universidad Normal del Este de China.