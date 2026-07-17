ASEICA señala que el máximo de 700 millones para acciones de investigación no revierten el estancamiento de financiación - ASEICA

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha advertido de que la financiación de los proyectos que sostienen el sistema científico "continúa estancada", y es que el presupuesto máximo de 700 millones de euros de la convocatoria de 2025 de los 'Proyectos de Generación de Conocimiento' (PID2025) para asistir acciones de investigación y contratos predoctorales asociados no permite "revertir el estancamiento".

Así, tras analizar la propuesta de resolución provisional de esta partida, publicada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta organización ha indicado que esta no cambia la situación acutal. No obstante, a reconocido "la importancia de este programa como uno de los principales instrumentos estatales para sostener la actividad de los grupos de investigación".

"La comunidad científica continúa creciendo, aunque de manera moderada, pero la financiación de los proyectos que sostienen el trabajo cotidiano de la mayoría de los grupos no avanza al mismo ritmo", ha asegurado ASEICA, que ha añadido que "cada vez compiten más equipos por unos recursos que siguen siendo insuficientes".

En este sentido, ha explicado que se ha producido un aumento de las solicitudes respecto a la edición anterior y un descenso del porcentaje de éxito. "La financiación media se sitúa en torno a los 126.710 euros por proyecto, mientras que aproximadamente el 67 por ciento de las propuestas seleccionadas recibe menos de 150.000 euros", ha concretado.

INCREMENTO DE LA PRESIÓN COMPETITIVA

Además, ha expuesto que la convocatoria 'PID2024' concluyó con 3.248 proyectos financiados y una tasa de éxito del 45,2 por ciento. "El descenso provisional registrado en 'PID2025' incrementa la presión competitiva y puede dejar sin financiación propuestas de calidad y con capacidad para generar conocimiento relevante", ha asegurado.

A su juicio, las convocatorias de atracción de talento, innovación, transferencia y colaboración "son necesarias, pero su impacto será limitado si no se refuerza también la financiación estructural". "Los programas 'PID' permiten mantener equipos, formar investigadores y generar los resultados sobre los que se apoyan, posteriormente, las iniciativas de innovación y transferencia", ha incidido.

"Sin proyectos suficientemente financiados, estables y previsibles resulta muy difícil consolidar equipos competitivos y mantener líneas de investigación a medio y largo plazo", ha resumido ASEICA, para añadir que "el crecimiento de la comunidad científica debe ir acompañado de un aumento proporcional de los recursos y de una mejora de la financiación media por proyecto".

Por todo ello, ha pedido a la AEI y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "que tengan en cuenta en la resolución definitiva la evolución de la demanda, la tasa de éxito y la suficiencia económica de las ayudas". Es "prioritario" reforzar "de manera sostenida" estas convocatorias "para evitar que la falta de financiación limite la capacidad del sistema científico español para producir conocimiento y trasladarlo a la sociedad", ha finalizado.