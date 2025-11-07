ASEBIR solicita oficialmente a Sanidad la creación de la Especialidad de Embriología Clínica

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Sanidad. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) ha anunciado la presentación oficial de una solicitud dirigida al Ministerio de Sanidad para la creación de la Especialidad de Embriología Clínica, considerando que se trata de un "paso histórico" hacia el reconocimiento profesional y científico de esta disciplina.

"La embriología clínica tiene un impacto directo en la vida de las mujeres y parejas que recurren a técnicas de reproducción asistida. ASEBIR ha trabajado durante años para profesionalizar el sector, establecer criterios de calidad y garantizar la seguridad asistencial. Pero sin el reconocimiento oficial de la especialidad, siempre habrá zonas grises", ha explicado el presidente de ASEBIR, Antonio Uriés.

El organismo ha considerado que la creación de esta especialidad permitirá establecer una formación "reglada, homogénea y de calidad", que reconozca la "responsabilidad y la complejidad" del trabajo que los embriólogos clínicos realizan en los laboratorios de reproducción asistida.

Desde ASEBIR también han expresado que servirá para reforzar la excelencia científica y técnica en los tratamientos de fertilidad, al tiempo que garantizará la seguridad y la equidad asistencial para las personas que confían en estas técnicas.

"Este paso era necesario para dar respuesta a una realidad: la embriología clínica es una disciplina sanitaria que requiere una alta cualificación y una sólida base científica", han incidido desde la Junta Directiva de ASEBIR.

Asimismo, han considerado que la solicitud presentada es "fruto del esfuerzo colectivo" de toda la comunidad ASEBIR, así como el resultado de "más de tres décadas de trabajo" para fortalecer la Biología de la Reproducción en España.