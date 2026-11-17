Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha destacado el papel de la biotecnología para desarrollar nuevas herramientas que mejoren el seguimiento de los pacientes y promover alternativas terapéuticas más precisas y personalizadas frente al cáncer de pulmón.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra cada 17 de noviembre, AseBio ha puesto el foco en el trabajo de dos de sus socios, Flomics Biotech y Oryzon Genomics, que investigan soluciones innovadoras para afrontar algunos de los principales retos de esta enfermedad.

Según AseBio, uno de los principales desafíos del cáncer de pulmón es detectar posibles recaídas antes de que sean visibles mediante pruebas de imagen. Para la asociación, la biopsia líquida ofrece nuevas oportunidades para identificar señales tumorales a través de una extracción de sangre, aunque considera que su detección en fases tempranas continúa siendo compleja.

En este contexto, AseBio ha destacado que Flomics Biotech coordina 'LUMINA', un proyecto europeo del programa 'Eurostars' que desarrolla una herramienta para detectar enfermedad mínima residual en pacientes con adenocarcinoma de pulmón en estadios I a III. La iniciativa combina información del ADN y ARN libres circulantes con inteligencia artificial para integrar múltiples señales moleculares y facilitar el seguimiento de los pacientes.

Como explica Esther Lizano, cofundadora y directora de Desarrollo de Negocio de Flomics Biotech, "el futuro pasa por combinar varias capas de información molecular, y no solo el ADN tumoral circulante".

El proyecto, que ha completado los acuerdos de acceso a muestras de plasma de pacientes procedentes de biobancos, prepara la recogida de nuevas muestras y ha comenzado a adaptar su 'software' de detección de mutaciones al análisis de ADN y ARN libres circulantes. Su objetivo es avanzar hacia una detección más temprana de las recaídas y facilitar la toma de decisiones clínicas.

NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS BASADAS EN LA EPIGENÉTICA

Por su parte, Oryzon Genomics investiga nuevas alternativas para el cáncer de pulmón de células pequeñas, uno de los tumores más agresivos y difíciles de tratar debido a su rápido crecimiento, capacidad de diseminación y frecuente aparición de resistencias a los tratamientos.

La compañía centra una de sus líneas de investigación en iadademstat, un inhibidor de LSD1, una enzima epigenética implicada en la regulación de genes relacionados con la proliferación y diferenciación celular. Los estudios preclínicos sugieren que este compuesto podría interferir en mecanismos que favorecen el crecimiento tumoral y aumentar la sensibilidad de las células tumorales a la respuesta inmunitaria.

Actualmente, iadademstat se evalúa en dos ensayos clínicos en Estados Unidos. El primero, de fase I/II y promovido por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), estudia su combinación con inhibidores de puntos de control inmunitario. El segundo, de fase Ib y liderado por la Universidad de Yale, investiga su combinación con atezolizumab y radioterapia.

"Nuestro objetivo es desarrollar nuevas estrategias combinadas que permitan superar algunas de las limitaciones de las terapias actuales y mejorar el pronóstico de los pacientes", ha indicado Jordi Xaus, director científico (CSO) de Oryzon Genomics.

Según AseBio, aunque todavía es necesario confirmar la eficacia clínica de iadademstat, ambas líneas de investigación reflejan el potencial de la biotecnología para avanzar hacia una medicina más precisa y personalizada, mediante el desarrollo de herramientas que permitan mejorar el seguimiento de los pacientes y explorar nuevas opciones de tratamiento frente al cáncer de pulmón.