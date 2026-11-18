Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PATTONMANIA/ENAC

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha destacado cómo la biotecnología está impulsando el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que actúan de forma diferente a los antibióticos convencionales, con el objetivo de combatir las bacterias multirresistentes.

La resistencia a los antimicrobianos es uno de los principales desafíos para la salud pública mundial. En España, el Ministerio de Sanidad estima que alrededor de 4.000 personas fallecen cada año por infecciones causadas por bacterias resistentes.

En este contexto, y con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se conmemora desde este miércoles y hasta el próximo martes, AseBio ha resaltado el trabajo de dos de sus empresas socias, Telum Therapeutics y Microviable Therapeutics.

Según ha detallado, Telum Therapeutics está desarrollando una nueva generación de antimicrobianos basados en enzimas diseñadas mediante ingeniería de proteínas. A través de su plataforma tecnológica 'APEXp', combina componentes de enzimas naturales para crear nuevas proteínas con propiedades específicas frente a determinadas bacterias.

Su principal candidato, EPLETTX1, está dirigido a 'Acinetobacter baumannii', una bacteria que puede provocar infecciones graves, especialmente neumonías en pacientes hospitalizados. El tratamiento ha mostrado resultados preclínicos prometedores en estudios de laboratorio y modelos experimentales de infección.

La compañía trabaja para avanzar en su desarrollo y completar los estudios regulatorios necesarios, con el objetivo de iniciar los primeros ensayos en humanos a principios de 2028. "El verdadero reto no es solamente descubrir una tecnología capaz de destruir bacterias resistentes, sino conseguir transformarla en un medicamento seguro, eficaz y accesible para quienes lo necesitan", ha apuntado el fundador de Telum Therapeutics, Roberto Díez.

MICROBIOTA INTESTINAL

Otra de las líneas de investigación que está abriendo nuevas posibilidades terapéuticas se basa en aprovechar la microbiota intestinal para eliminar bacterias resistentes y prevenir la recurrencia de infecciones.

En este sentido, el trasplante de microbiota de donantes sanos ha demostrado eliminar el patógeno causante de infecciones por 'Clostridioides difficile' y se está investigando frente a otros microorganismos resistentes, como 'Escherichia coli', 'Klebsiella pneumoniae' y 'Enterococcus'.

Así lo ha explicado el cofundador científico y director general de Microviable Therapeutics, Claudio Hidalgo. Esta compañía desarrolla dos medicamentos experimentales administrados mediante cápsulas orales que contienen bacterias vivas presentes de forma natural en la microbiota intestinal.

El primero, MVT-201, es un producto ultrapurificado que contiene microbiota intestinal de donantes sanos y que ha demostrado una eficacia superior al 98 por ciento en modelos animales para eliminar bacterias multirresistentes a los antibióticos y evitar la recurrencia de infecciones. Se encuentra en evaluación regulatoria, con el objetivo de avanzar hacia los ensayos clínicos.

Por su parte, MVT-3501, en fase preclínica, es un producto bioterapéutico vivo formado por un conjunto definido de cepas bacterianas que actúan de forma conjunta frente a patógenos resistentes.

Hidalgo ha advertido de los importantes retos que presenta la fabricación, estabilidad, regulación y financiación de estos productos y, a este respecto, ha aseverado que la investigación sobre la resistencia a los antibióticos "es un campo infrafinanciado, a nivel público y privado".