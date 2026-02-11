AseBio destaca que la biotecnología cuenta con más del 50% de mujeres en su plantilla

Archivo - Imagen de archivo de una laboratorio. - SANJERI - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio), con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ha destacado que en el sector de la biotecnología más del 50 por ciento de su plantilla son mujeres y ocupan el 29 por ciento de los puestos directivos.

Sin embargo, ha señalado que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en sectores estratégicos para la cuarta revolución industrial, ya que solo el 22 por ciento de los profesionales en inteligencia artificial son mujeres y, pese a la elevada demanda de talento, ellas representan únicamente el 28 por ciento de las personas licenciadas en ingeniería y el 40 por ciento en informática y computación.

Por su parte, la Asociación subraya que España ocupa la cuarta posición en el Índice Europeo de Igualdad de Género y las mujeres constituyen el 57 por ciento del alumnado universitario. No obstante, su presencia disminuye en las áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas): solo el 13 por ciento de las mujeres opta por estas carreras, una cifra inferior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta brecha aparece incluso antes de la universidad, con una menor representación femenina en el Bachillerato de Ciencias y en la Formación Profesional tecnológica.

En el ámbito investigador, las mujeres suponen el 42 por ciento del personal de I+D en España, pero su presencia cae en áreas como ingeniería y tecnología, donde el número de investigadoras ha descendido de forma significativa en los últimos años. También persiste la desigualdad en la innovación: aunque en el 63,5 por ciento de las patentes presentadas en 2025 figura al menos una mujer inventora, solo el 25,5 por ciento de las personas solicitantes son mujeres.

En este contexto, AseBio y la Plataforma Biotech han lanzado la IV edición de 'Un día con una mujer biotech', para que las mujeres que constituyen el talento joven actualmente puedan conocer y seguir de cerca el trabajo de una profesional de la industria durante toda una jornada.

Así, el objetivo es dar a conocer a mujeres estudiantes cómo funciona y se trabaja en una empresa biotecnológica y las distintas salidas profesionales que ofrece el sector. También se espera poner de relieve el lugar esencial que ocupan las mujeres para impulsar innovaciones que a través de la biotecnología contribuyen a cuidar y mejorar la salud de las personas y a proteger la sostenibilidad del planeta. Así como, mostrar las oportunidades de desarrollar una trayectoria profesional más allá de la academia a través del emprendimiento o del trabajo en una compañía biotecnológica.

De este modo se abre un máximo de 10 plazas para estudiantes mujeres de grado, máster o que estén cursando un doctorado relacionado con la biotecnología de universidades socias de AseBio o que sean miembros de la Plataforma Biotech que podrán pasar un día en una empresa biotecnológica de cualquier parte de España siguiendo los pasos de una mujer biotech.