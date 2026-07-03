Ascienden a 1.460 los casos de ébola detectados en RDC, donde ya han fallecido casi 450 personas

Labores de desinfección en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este viernes a 1.460 el número de casos confirmados por el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, el cual deja ya un saldo de, al menos, 447 víctimas mortales, según el último balance.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que, con corte a 1 de julio, han sido confirmados 1.460 casos y fallecido 447 personas, así como se han recuperado 213 pacientes, mientras que se mantienen en tratamiento 595.

Ello refleja, según ha agregado la cartera, que la tasa de letalidad es del 30,6%, esto es, a la baja con respecto al día anterior, mientras que la tasa de seguimiento de los contagios asciende al 82,7%.

Recordando que la epidemia sigue concentrada en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, la autoridad sanitaria ha precisado que 54 de los nuevos casos han sido detectados en Ituri y Kivu Norte, lo que, ha subrayado, "confirma el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica activa".

Ante esta coyuntura, esta misma semana las autoridades de la provincia de Ituri han anunciado una serie de medidas para intentar contener la propagación de la enfermedad, incluida la prohibición de la manipulación de cadáveres, el cierre de piscinas públicas y el uso obligatorio de impermeable, máscara y casco para los conductores de mototaxis.

Asimismo, han impuesto limitaciones al número de pasajeros que pueden ir en los taxis, autobuses y minibuses, con lavado obligatorio de manos antes de subir, y han restringido a 50 el número de personas que pueden participar en reuniones públicas, tal y como recoge la emisora congoleña Radio Okapi.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.