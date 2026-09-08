Ariel Déniz-Robaina, psicólogo, recomienda utilizar el método PECA para prevenir el suicidio en adolescentes

Archivo - Adolescente, depresión, tristeza - SDOMINICK/ ISTOCK - Archivo
MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El psicólogo Ariel Déniz-Robaina ha propuesto el método PECA, basado en preguntar, escuchar, convencer y acompañar, como protocolo de actuación ante situaciones de ideación o conducta suicida entre adolescentes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Déniz-Robaina ha advertido de que las cifras de suicidio adolescente reflejan "un problema estructural profundo" y ha defendido la necesidad de dotar a la sociedad de herramientas prácticas para actuar ante estas situaciones.
En este sentido recuerda que, en España, se registraron más de 3.800 suicidios en 2025, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 101 correspondieron a jóvenes de entre 10 y 19 años, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto a los datos registrados por la misma entidad el año anterior y un 53 por ciento más en este segmento de población en comparación con 2015.
"Reducir estas muertes pasa por dotar a la sociedad de herramientas prácticas. Por ello, recomendamos el método PECA, un protocolo de cuatro acciones sencillas que todos podemos utilizar para prevenir el suicidio desde nuestro entorno más cercano", afirma.
¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTIDO PECA?
El primer paso del método PECA consiste en preguntar de forma directa y empática al adolescente, creando un espacio de confianza que facilite que pueda expresar sus pensamientos y sentimientos. En este contexto, Déniz-Robaina recomienda no prometer confidencialidad y recuerda que se puede recurrir al teléfono 024 cuando sea necesario.
El segundo paso es escuchar, tomando en serio cualquier amenaza o indicio de suicidio y evitando restar importancia al sufrimiento, emitir juicios de valor o plantear soluciones rápidas. El objetivo es facilitar que la persona pueda expresarse y ganar tiempo mientras se busca ayuda especializada.
La tercera acción, convencer, busca transmitir al adolescente que existe la posibilidad de recibir ayuda y que es necesario ganar tiempo para encontrarla. Para ello, recomienda ofrecer apoyo, acompañarle en la búsqueda de asistencia profesional e identificar personas de confianza a las que pueda recurrir si reaparecen los pensamientos suicidas.
Por último, acompañar implica facilitar el acceso del adolescente a profesionales especializados. En caso de no localizarles o de que no estén disponibles, Déniz-Robaina recomienda llamar al teléfono 024 para recibir orientación profesional inmediata.
"La prevención es la principal vía para frenar este preocupante aumento de casos y evitar que sigamos perdiendo la vida de tantos jóvenes", ha señalado el psicólogo, quien considera que anticiparse al sufrimiento y dotar al entorno de herramientas accesibles puede marcar la diferencia.