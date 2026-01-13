Las áreas de diabetes y obesidad del CIBER estudiarán biomarcadores de riesgo metabólico y el papel de apoCIII

Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Ene.

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) ha informado este martes del inicio de dos iniciativas colaborativas entre el área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y el área de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) que se centrarán en estudiar biomarcadores de riesgo metabólico y el papel de la apolipoproteína CIII (apoCIII) en la medicina de precisión.

Según ha informado el CIBER a través de un comunicado, estas iniciativas de colaboración son fruto de la convocatoria intramural de proyectos entre ambas áreas. El objetivo de estos proyectos intramurales, dotados con 50.000 euros y de un año de duración, es el de promover el trabajo conjunto entre los grupos de investigación que permitan dar respuesta a necesidades clínicas en sus respectivos ámbitos de investigación.

En cuanto al primero de los proyectos, este buscará identificar batokinas, moléculas señalizadoras, clave en bebés, examinar su relación con la actividad del tejido adiposo marrón y determinar si sus niveles podrían servir como biomarcadores de función alterada de este tejido en la infancia, contribuyendo a la obesidad y la diabetes en niños y adultos.

El equipo investigador del proyecto ha señalado que hasta la fecha ningún estudio ha explorado el papel de las moléculas relacionadas con la actividad del tejido adiposo marrón en la vida temprana en relación con la salud, pese a ser esta la etapa de la vida en que este tejido es más abundante y activo.

Respecto a la segunda investigación, esta se centrará en la influencia que ejercen las múltiples proteoformas de apolipoproteína CIII (apoCIII), que pueden inducir respuestas variables a cambios metabólicos, fármacos, dieta y otros factores. El proyecto está coordinado por Josep Ribalta en CIBERDEM y Jesús Francisco García Gavilán desde CIBEROBN.

La apoCIII es una proteína con funciones clave simultáneas en la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la aterosclerosis. Modula el metabolismo de triglicéridos y glucosa, induciendo apoptosis y resistencia a la insulina en la célula beta pancreática y favoreciendo la inflamación. Aunque generalmente muestra un efecto adverso sobre los factores de riesgo de diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular, los equipos que participan en el proyecto han demostrado la existencia de ciertas proteoformas significativamente asociadas con un fenotipo protector.

Así, esta colaboración estudiará las proteoformas de apoCIII en la población general (cohorte Di@betes) y en una población de alto riesgo (cohorte PREDIMED-Plus), con el objetivo de comprobar si las proteoformas de apoCIII están asociadas con la diabetes y los fenotipos metabólicos relacionados; analizar la arquitectura genética que determina la distribución de las proteoformas de apoCIII; explorar si la distribución de las proteoformas de apoCIII se mantiene estable a lo largo del tiempo; y analizar los principales factores de estilo de vida, con especial atención en la dieta, que modifican los tres objetivos anteriores.

En esta iniciativa también participan otros equipos del CIBEROBN liderados por Dolores Corella, Juan Luis Romero, Ramón Estruch, Lourdes Garrido Sanchez y Lluis Serra Majem, y del CIBERDEM, representados por Felipe Javier Chaves y Sergio Valdés Hernández.