Aragón participa en un estudio que aporta nuevas claves sobre la vacunación contra la COVID-19 en el embarazo

El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) ha participado en un estudio internacional liderado por la Universidad de Oxford, que demuestra que la vacunación frente a la COVID-19 durante el embarazo, especialmente con dosis de refuerzo, se asocia con una reducción significativa del riesgo de preeclampsia, una de las complicaciones más graves del embarazo.

En el trabajo ha participado Marta Fabre, investigadora del grupo Placental Pathophysiology and Fetal Programming del IIS Aragón y facultativa especialista en Bioquímica Clínica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Precisamente, estos centros aragoneses, junto al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, han sido los únicos centros españoles incluidos en este estudio desarrollado en 41 centros de 18 países.

"Los resultados de este estudio aportan una visión sin precedentes sobre la prevención de la preeclampsia, independientemente de los efectos directos de la infección por COVID-19", ha destacado la investigadora del IIS Aragón.

El estudio, titulado 'Estado de vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo y riesgo de preeclampsia: la cohorte de la era pandémica del Consorcio INTERCOVID', analizó datos de 6.527 mujeres embarazadas de 18 países, reclutadas entre 2020 y 2022. Los investigadores compararon mujeres vacunadas y no vacunadas, con y sin infección por SARS-CoV-2, para evaluar cómo el estado de vacunación influía en las tasas de preeclampsia.

PRINCIPALES HALLAZGOS

La infección por COVID-19 durante el embarazo se asoció con un aumento del 45% en el riesgo de preeclampsia, que se elevó al 78 % entre las mujeres no vacunadas. La vacunación redujo las probabilidades globales de preeclampsia en un 33% entre las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo, con significación estadística.

Entre las mujeres con enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión o trastornos tiroideos, la vacunación con dosis de refuerzo redujo el riesgo de preeclampsia en un 58%, con significación estadística.

El efecto protector de la vacunación se mantuvo tras ajustar por factores clave y podría extenderse más allá de la infección por COVID-19, lo que sugiere posibles beneficios para la prevención de la preeclampsia independientemente del estado de infección.

Las mujeres vacunadas también presentaron menores probabilidades de parto prematuro, morbilidad materna y perinatal, y mortalidad. Además, entre las mujeres que recibieron una dosis de refuerzo, el efecto protector frente al parto prematuro fue del 33%, frente a la morbilidad y mortalidad materna del 32%, y frente a la morbilidad y mortalidad perinatal grave del 29%, todos ellos estadísticamente significativos.

"Estos resultados van más allá de los beneficios ya conocidos de la vacunación contra la COVID-19 durante el embarazo", ha afirmado el profesor José Villar, coautor principal del estudio e investigador principal del Consorcio INTERCOVID de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

"Ahora contamos con evidencia de que la vacunación materna puede influir en las vías implicadas en el desarrollo de la preeclampsia, lo que sugiere un beneficio inmunológico o vascular más amplio de la vacunación".

LA PREECLAMPSIA Y SUS CAUSAS

La preeclampsia afecta hasta al 3-8% de los embarazos en todo el mundo, dependiendo del perfil de riesgo, y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. El origen de la preeclampsia es desconocido y es necesario mejorar los tratamientos y las medidas preventivas, pero se sabe que la inflamación y la disfunción vascular son factores contribuyentes, mecanismos que se solapan con la infección por COVID-19.

Los hallazgos del estudio INTERCOVID respaldan la idea de que la vacunación puede modular las vías inmunológicas y vasculares implicadas en la preeclampsia, ofreciendo potencialmente protección incluso en ausencia de infección por COVID-19. Esto concuerda con la creciente evidencia de que algunas vacunas pueden tener efectos beneficiosos "no específicos" sobre la regulación inmunitaria.

IMPLICACIONES GLOBALES

"Esta es la primera evidencia prospectiva a gran escala que demuestra que la vacunación contra la COVID-19, en particular con dosis de refuerzo, puede ayudar a prevenir la preeclampsia", ha indicado el profesor Paolo Ivo Cavoretto del Hospital IRCCS San Raffaele de Milán (Italia).

"Es importante destacar que este efecto protector es mayor entre las mujeres con enfermedades subyacentes, que son las que presentan el mayor riesgo".Estos resultados respaldan la importancia de reforzar los programas de vacunación para mujeres embarazadas ya existentes, poniendo el énfasis en la cobertura de dosis de refuerzo y en el acceso equitativo a nivel mundial.

El estudio original INTERCOVID ha sido financiado por el Fondo de Respuesta a la Investigación sobre la COVID-19 de la Universidad de Oxford. El consorcio incluye a más de 40 hospitales de 18 países, lo que refleja un esfuerzo verdaderamente global para comprender los resultados maternos y perinatales durante la pandemia.