Una app parece demostrar eficacia en casos de eyaculación precoz

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada por la Universidad de Marburgo y la Facultad de Medicina de Heidelberg (ambas en Alemania) para abordar las causas psicológicas subyacentes de la eyaculación precoz puede mejorar significativamente la vida sexual y retrasar la eyaculación, al tiempo que ofrece una manera de reducir el estigma en torno a la afección, dicen los investigadores.

Los datos del estudio CLIMACS se presentan en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26) en Londres (Reino Unido). Se trata del primer estudio que prueba un enfoque digital para el tratamiento de la eyaculación precoz en casa.

La aplicación enseña a los hombres varias técnicas terapéuticas, consejos y ejercicios diseñados por urólogos y psicólogos, además de ofrecerles información basada en evidencia sobre la condición. Este entrenamiento guiado está diseñado para ayudar a los hombres a gestionar la excitación y a controlar mejor la eyaculación. Incluye mindfulness, ejercicios de concienciación sobre la excitación y terapia cognitivo-conductual, así como ejercicios físicos prácticos para mejorar el control de la eyaculación, como la técnica start-stop.

La eyaculación precoz es diferente para cada persona. Los hombres que la padecen suelen eyacular antes de lo deseado durante las relaciones sexuales y dentro de los 60 segundos posteriores a la penetración. Afecta hasta al 30% de los hombres, está muy estigmatizada y solo el 9% busca ayuda médica.

Las causas de la eyaculación precoz son complejas e incluyen problemas de pareja y factores psicológicos como la ansiedad, el estrés y la depresión. Para muchos hombres, esto genera preocupación y ansiedad por el rendimiento, y puede afectar las relaciones, pero los tratamientos más comunes, como pastillas o cremas, solo alivian los síntomas.

El estudio CLIMACS, con sede en Alemania, evaluó si la información y las técnicas terapéuticas enseñadas a los hombres a través de la app Melonga podían ayudar a retrasar la eyaculación. Los investigadores reclutaron a 80 hombres sin otras afecciones subyacentes para un programa de 12 semanas. Cada uno de ellos completó una serie de cuestionarios de salud sobre sus experiencias físicas y psicológicas durante las relaciones sexuales y se les pidió que usaran un cronómetro para medir el tiempo desde la penetración hasta la eyaculación. Después de 12 semanas, a los hombres del grupo de control (que no habían recibido ningún otro apoyo del estudio para controlar su afección) se les ofreció acceso a la app y se les realizó un seguimiento durante 12 semanas. 66 pacientes completaron los cuestionarios.

En los usuarios de la aplicación que participaron en el estudio, el tiempo total desde la penetración hasta la eyaculación se duplicó después de 12 semanas, aumentando un promedio de 64 segundos (de 61 a 125 segundos). Los hombres del grupo de control experimentaron un aumento promedio de tan solo 0,5 segundos.

Los hombres que usaron la aplicación informaron una mejora significativa en el control de la eyaculación durante las relaciones sexuales, una menor preocupación relacionada con la eyaculación y un menor impacto en su relación. También se observó una mejora significativa en indicadores de calidad de vida relacionados con la sexualidad, como el disfrute y la confianza, en los hombres que usaron la aplicación, en comparación con el grupo de control, que no mostró cambios. Después de 12 semanas, el 22% de los hombres que usaron la aplicación ya no experimentaban eyaculación precoz, según medidas autoinformadas.

El investigador principal del estudio, el doctor Christer Groeben, de la Universidad de Marburgo y la Facultad de Medicina de Heidelberg (Alemania), presenta los resultados en la EAU26. Groeben asegura: "Muchos hombres que viven con eyaculación precoz no buscan ayuda debido a la vergüenza que esta afección conlleva. Nuestro estudio demuestra que, como herramienta de autoayuda en casa, puede ayudar a los hombres a mejorar el control de la eyaculación y a lograr una vida sexual satisfactoria sin perder la espontaneidad".

Las terapias farmacéuticas más comunes están diseñadas únicamente para tratar los síntomas, no la causa, lo que significa que muchos hombres las interrumpen después de un tiempo. Estos hombres pueden quedar sin tratamiento y vivir con una carga psicológica considerable que realmente empieza a afectar la calidad de sus relaciones. Acudir a un médico en busca de ayuda puede parecer un gran primer paso, y una aplicación como esta puede ayudar a superar esa brecha al normalizar la condición como tratable.

El doctor Giorgio Russo, profesor asociado de Urología en la Universidad de Catania (Italia) y presidente de la Oficina de Jóvenes Urólogos Académicos de la EAU, reflexiona: "Existe mucha información, y también desinformación, sobre los hombres que padecen eyaculación precoz, por lo que esta aplicación, ideada por urólogos y psicólogos, es una nueva forma de reunir los consejos más eficaces en un único recurso, fácilmente accesible, fiable y basado en la evidencia. La investigación demuestra que puede tratar completamente a casi una cuarta parte de los pacientes, lo cual supone un gran avance, ya que estos hombres fueron tratados sin medicamentos. Creo que sería interesante ampliar esta investigación con un estudio más amplio y analizar el impacto de un enfoque digital en la satisfacción de las parejas, en lugar de solo de los usuarios".

Se espera que los resultados finales del estudio CLIMACS, que aún no han sido revisados por pares, se publiquen a finales de este año. La aplicación está disponible en Irlanda, Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Bélgica.